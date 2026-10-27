Sénégal: Le pays lance un plan de décarbonation de son industrie du ciment et du béton

Dakar — Le ministère l'Environnement et de la Transition écologique a lancé, lundi, à Dakar, un plan de décarbonation de l'industrie du ciment et du béton.

L'exécution de ce plan dénommé "Feuille de route nationale pour la décarbonation du ciment et du béton au Sénégal" est une étape importante de la matérialisation des engagements internationaux pris par le pays pour développer "une économie sobre en carbone" et très peu polluante.

Le nouveau plan va contribuer à "la transformation durable de l'industrie du ciment et du béton, un secteur majeur en matière d'émissions de gaz à effet de serre".

La "Feuille de route nationale pour la décarbonation du ciment et du béton au Sénégal" va permettre d'identifier les mesures techniques et politiques prioritaires pour réduire les émissions, selon la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts (DCCTEFV).

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Elle va renforcer les dispositifs de suivi et d'évaluation, promouvoir des normes adaptées aux meilleures pratiques internationales et consolider la collaboration entre les pouvoirs publics, les industries et d'autres parties concernées, explique la DCCTEFV, une direction placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

La cheffe de la DCCTEFV, Madeleine Diouf Sarr

C'est "une initiative stratégique", qui permettra de sensibiliser le public aux enjeux de la décarbonation de l'industrie et de la transition vers "une économie sobre en carbone", selon la même source.

La "Feuille de route" concerne plusieurs phases de l'industrie du ciment et du béton, qui vont de la conception des ouvrages à la production de ces deux produits utilisés dans la construction, d'après la cheffe de la DCCTEFV, Madeleine Diouf Sarr.

"La substitution progressive des procédés thermiques ultra-polluants [de l'industrie du ciment et du béton] permettra d'éviter, à elle seule, l'émission de 3,5 millions de tonnes de gaz carbonique, d'ici à 2050, soit 27 % de l'effort total de réduction exigé du secteur", a-t-elle indiqué.

Le directeur du développement industriel au ministère de l'Industrie et du Commerce, Samuel Tabane

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a pris part au lancement du plan de décarbonation.

D'après le directeur chargé du développement industriel au sein dudit ministère, Samuel Tabane, la décarbonation de l'industrie est une urgence absolue pour le Sénégal.

Les émissions de l'industrie du ciment s'élevaient à 5,9 millions de tonnes de gaz carbonique en 2024, a-t-il indiqué, ajoutant qu'elles pourraient atteindre 13 millions de tonnes par an, d'ici à 2050, en cas d"'absence d'intervention immédiate" des pouvoirs publics.