Sénégal: A Moscou, Abdourahmane Diouf évoque la volonté du pays d'adhérer au GECF

Moscou — Le ministre sénégalais de l'Energie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a de nouveau affirmé la volonté du Sénégal d'adhérer au Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) en 2028.

"Nous travaillons à devenir membre du GECF en 2028. Il est donc absolument essentiel de venir ici et de rencontrer des pays qui possède déjà une expérience plus longue et plus solide que la nôtre", a-t-il notamment déclaré à Moscou, la capitale de la Russie, où se tient la conférence de cette organisation prévue tous les deux ans.

Dans des propos rapportés par le service de presse de l'organisation de l'évènement, au sortir d'une rencontre avec le ministre russe en charge de l'Energie, Sergueï Tsivilev, M. Diouf a souligné que le Sénégal participe à ce rendez-vous dans la position d'un pays qui apprend.

"Je reviens tout juste d'une réunion avec le ministre russe de l'Énergie, dont le pays a plus de 100 ans d'expérience dans l'exportation et la production de gaz. Il nous a donné de précieux conseils qui pourraient aider le Sénégal à éviter de perdre du temps et de commettre des erreurs. Nous sommes donc venus ici pour apprendre", a-t-il notamment indiqué.

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"Nous travaillons actuellement très activement avec de nombreux pays africains. Nous commençons par mettre en place des commissions intergouvernementales afin d'identifier ce que chaque pays a à offrir, quelles sont ses principales priorités et sur quels axes les efforts doivent être concentrés", a de son côté réagi le ministre russe de l'Energie.

Il a signalé que de plus en plus de pays souhaitaient développer une coopération avec Moscou dans le secteur gazier.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), créé en 2009, est une organisation internationale regroupant 12 pays : l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela.