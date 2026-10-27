Sénégal: Matam - Oumar Sow élu à la tête de la gare routière pour un mandat de cinq ans

26 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ourossogui — Oumar Sow, plus connu sous le nom de Yero Ba, a été élu, dimanche, président de la gare routière de Ourossogui, une commune de la région de Matam (nord), avec 505 voix, lors du scrutin de renouvellement des instances dirigeantes.

Il devance ainsi Hamady Abou Dia qui a obtenu 412 voix et Adama Diallo crédité de 172 voix. Sur les 1 162 électeurs inscrits, 1 097 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 94,4 %.

Le scrutin a enregistré huit bulletins nuls, pour 1 089 suffrages valablement exprimés.

Oumar Sow, qui succède ainsi à Mamadou Thioub, exercera un mandat de cinq ans à la tête de la gare routière de Ourossogui.

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