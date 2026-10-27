Sénégal: Diourbel - 42,6 % des femmes victimes de violences basées sur le genre

26 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — La région de Diourbel (centre ) enregistre un taux de 42,6 % de femmes victimes de violences basées sur le genre (VBG), a indiqué, lundi, la directrice exécutive de l'association féministe à but non lucratif qui travaille essentiellement à contribuer à l'élimination de ces violences, JGen Sénégal, citant l'Enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes et aux filles (ENR-VFFS).

"42,6 % des femmes à Diourbel sont victimes de violences basées sur le genre", a déclaré Maimouna Astou Yade, lors d'un atelier régional de formation des points focaux, superviseurs et personnes ressources.

Cette rencontre, organisée dans le cadre des pré-assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal.

Elle vise à renforcer les capacités des acteurs des trois départements de la région sur la méthodologie des assises, ainsi que sur les rôles et responsabilités des points focaux et des superviseurs.

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Fatma Diop, présidente régionale des "Badianou Gox" de Diourbel.Dans son intervention, la directrice exécutive de JGen Sénégal a souligné la nécessité d'aborder les différentes formes de violences, notamment les violences sexuelles et économiques, ainsi que les difficultés d'accès des femmes au foncier et à l'eau.

Elle a également insisté sur la prise en charge de la santé mentale des femmes, en particulier des survivantes de violences.

Maimouna Astou Yade a par ailleurs plaidé pour le relèvement de l'âge légal du mariage des filles qui est actuellement de 16 ans, et l'accès à l'avortement sécurisé en cas de viol et d'inceste, estimant que ces questions doivent être discutées malgré les réalités socioculturelles et religieuses à Diourbel.

La présidente régionale des "Badianou Gox" (marraines de quartier) de Diourbel, Fatma Diop, a salué la tenue de la rencontre en prélude aux pré-assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal qui, selon elle est destinée à renforcer les capacités des leaders féminins dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

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