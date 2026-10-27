Sénégal: Kaffrine - 367 travailleurs recensés dans 77 entreprises en 2025

Kaffrine — Au total, 367 travailleurs ont été recensés dans 77 entreprises de la région de Kaffrine en 2025, a appris l'APS du coordonnateur de la Mission locale pour l'emploi et l'entrepreneuriat (MILE) de Kaffrine (centre), la structure de proximité créée pour optimiser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et soutenir l'entrepreneuriat au niveau local.

"Nous avons recensé 367 travailleurs dans 77 entreprises de la région de Kaffrine durant l'année 2025", a notamment indiqué Abdoulaye Diagne dans un entretien à l'APS.

Ces travailleurs se composent de 283 hommes et de 84 femmes, soit 22,9% de femmes dans l'effectif recensé, a-t-il précisé

"Ces chiffres mettent en évidence la présence d'un tissu d'entreprises qui participe à la création d'emplois dans la région, tout en soulignant les enjeux liés à la participation des femmes au marché du travail", a relevé le coordinateur de la MILE de Kaffrine.

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Il a également signalé que le département de Kaffrine concentre la plus grande partie des entreprises recensées, avec 54 structures et 272 employés. Il est suivi du département de Koungheul, qui compte 15 entreprises employant 64 personnes. Malem Hodar totalise six entreprises et 23 employés, tandis que Birkelane enregistre deux entreprises pour huit travailleurs.

La MILE de Kaffrine est une structure qui oeuvre à la mise en oeuvre territoriale de la politique nationale de l'emploi, notamment à travers la promotion de l'entrepreneuriat local, l'accueil et l'orientation des demandeurs d'emploi, ainsi que le rapprochement entre les entreprises et les personnes en quête d'insertion professionnelle.

Son action repose sur la collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels, notamment l'Inspection du travail, dans le cadre de la Convention nationale État-employeur, l'Agence régionale de développement (ARD), le Projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion des jeunes et des femmes (PATIP-JF), le Projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formés (PAIJEF), l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) et le Pôle emploi.