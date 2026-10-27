Madagascar: Enjeux environnementaux - 25 femmes journalistes renforcent leurs compétences en investigation

En partenariat avec Reporters sans frontières (RSF), 25 journalistes membres de l'Association des femmes journalistes de Madagascar (AFJM) ont participé à une formation résidentielle de trois jours, organisée du 21 au 23 octobre dernier à l'École supérieure spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA), située à Antsirabe.

Cette session s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités des femmes journalistes sur les questions environnementales et les techniques d'investigation journalistique. Les participantes, venues de différents organes de presse du pays, ont bénéficié d'enseignements dispensés par des experts en journalisme d'investigation ainsi que par des spécialistes des enjeux environnementaux.

Au cours de la formation, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les techniques d'enquête en sources ouvertes (OSINT) appliquées à l'environnement, la lutte contre la mésinformation, la désinformation et la malinformation, ainsi que les méthodes de vérification des faits. Les participantes ont également bénéficié de partages d'expérience avec les experts.

L'objectif de la formation est de permettre aux journalistes de conduire des enquêtes plus approfondies et mieux documentées sur les problématiques environnementales qui touchent Madagascar.

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À travers cette initiative, RSF et l'AFJM entendent contribuer à l'émergence d'un réseau de femmes journalistes spécialisées dans la couverture des enjeux environnementaux et de gouvernance. Une deuxième vague de cette formation est par ailleurs déjà programmée à Tamatave pour début décembre.