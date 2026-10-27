Madagascar/Mozambique: FIFA U15 World Cup & Festival 2026 - Les jeunes Barea affrontent d'entrée le Mozambique ce jour

L'heure de vérité a sonné pour les jeunes Barea. Après plusieurs mois de préparation et de sélection à travers tout le pays, les représentants malgaches débutent aujourd'hui leur aventure à la FIFA U15 World Cup & Festival 2026 par une confrontation face au Mozambique. Une première étape dans un tournoi qui servira de vitrine aux talents de demain.

Après le départ de la délégation malgache pour Bakou, en Azerbaïdjan, l'heure est désormais à la compétition pour les jeunes Barea engagés à la FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Versés dans le groupe T, les protégés du programme FIFA Talent Development Scheme (TDS) affronteront successivement le Mozambique, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, le Venezuela et la Somalie, du 24 au 26 octobre. Au-delà des résultats, ce rendez-vous mondial représente l'aboutissement d'un vaste travail de détection et de formation mené depuis plus d'un an sous la direction du Talent Coach FIFA, Jean-Jacques Pierre.

« C'est le premier Mondial de ce format et l'objectif est de repérer les futurs talents de demain », explique-t-il. L'ancien international haïtien souligne que la sélection actuelle est issue d'un processus particulièrement exigeant. « Depuis mon arrivée à Madagascar en juin 2025, nous avons organisé plus de 18 sélections locales à travers le pays. Parfois, 180 à 200 jeunes se présentent et nous n'en retenons qu'une dizaine ayant le potentiel recherché. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après les phases locales et régionales, 75 joueurs ont été regroupés avant qu'une liste finale soit établie avec l'appui d'experts de la FIFA. « Nous voulons donner une chance à tous les petits, peu importe d'où ils viennent. Du moment qu'ils ont le potentiel et la motivation, nous serons là pour les accompagner », insiste-t-il. Pour Jean-Jacques Pierre, ce tournoi servira également de tremplin vers les futures sélections nationales. « Notre satisfaction sera de voir ces jeunes représenter Madagascar aujourd'hui chez les jeunes et demain chez les seniors. » Il conclut avec ambition : « Les petits sont là, ils arrivent. À nous de les accompagner pour qu'ils puissent exposer leur talent et porter haut les couleurs du football malgache. »

Programme de Madagascar : 24 octobre : Madagascar - Mozambique ; 25 octobre : Madagascar - Nouvelle-Zélande, puis Porto Rico ; 26 octobre : Madagascar - Venezuela, puis Somalie.

Liste des joueurs

Gardiens : Tiavina Jô Andriaherilalanirina (Rams Académie), Ako Aaron Razafindrakoto (Dignitas).

Défenseurs : Levy Michaël Randrianiaina (Uscafoot), Rico Albert Randrianantenaina (CF Lince AC), Anelka Lahossa Yanne (Talenta AK).

Milieux : Christo Tsivinira (ASJA Ambilobe), Riciano Fenozama (ASJA Ambilobe), Solomon Mendrika Randriamanantena (Ajesaia), Nasolo Tiavo Andriamalala (Lion d'Or Bongolava), Nambininitsoa Barthélemy Andrianotahiana (Tsaraofana Fianarantsoa).

Attaquants : Yann Willy Nirintsoa (Toulon AC), Lijanot Razafinalaina (AS Gamers Sambava), Toky Niaina Fenohery Razafiarimanana (67 City), Francisco Fanomezanjanahary (KM Académie Tamatave).