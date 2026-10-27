Madagascar: FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 - Les jeunes Barea terminent deuxièmes du groupe T et rejoignent le Tier B

Après un excellent début de compétition marqué par deux victoires convaincantes, les jeunes Barea ont conclu la phase de groupes de la FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 sur un bilan positif. À Bakou, en Azerbaïdjan, les protégés d'Yvon et Naval ont terminé à la deuxième place du groupe T et se sont qualifiés pour le Tier B.

Les Malgaches avaient bien commencé leur parcours avec une victoire 2-0 face au Mozambique, grâce à des buts de Toky Razafiarimanana et Francisco Fanomezanjanahary, suivie d'un succès accroché (4-3) contre la Nouvelle-Zélande, puis d'une autre victoire, sur le même score, contre Porto Rico. Lors de la dernière journée, ils ont enchaîné les deux derniers matchs du premier tour. Face au Venezuela, ils ont longtemps résisté avant de s'incliner sur le plus petit des scores (0-1).

Ils ont ensuite relevé la tête contre la Somalie en s'imposant 2-1, montrant une belle capacité de réaction après avoir été menés au score. Avec quatre victoires en cinq rencontres, Madagascar boucle cette phase de groupes avec un parcours solide. Les jeunes Barea ont affiché de belles qualités offensives et une bonne capacité à réagir dans les moments difficiles, validant le travail de formation mené dans le cadre du programme FIFA Talent Development Scheme.

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Cette performance leur permet d'intégrer le Tier B, réservé aux deuxièmes de groupe. Particularité de cette première édition, la FIFA a mis en place un système de six niveaux (tiers) afin que toutes les équipes continuent à disputer des matchs à enjeu jusqu'à la fin du tournoi. Chaque niveau a son propre tableau et son propre trophée, le titre de champion de la compétition revenant uniquement au vainqueur du Tier A. Après une journée de repos bien méritée, les jeunes Malgaches retrouveront les terrains dès mercredi avec l'ambition de poursuivre leur belle aventure et de porter haut les couleurs nationales.