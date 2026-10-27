Ile Maurice: Avoirs à l'étranger - Le pays affiche un solde positif de Rs 1 707 milliards

La position extérieure de Maurice demeure positive à fin juin 2026, avec des avoirs à l'étranger supérieurs aux engagements (liabilities) envers les non-résidents. Les Global Business Companies (GBC) représentent l'essentiel de ces échanges financiers internationaux, selon les dernières statistiques préliminaires de la Banque de Maurice (BoM).

Maurice détenait davantage d'actifs financiers à l'étranger qu'elle n'avait d'engagements envers les non-résidents à fin juin 2026. Selon les estimations publiées le 23 octobre par la Banque de Maurice, cette position extérieure nette s'élevait à Rs 1 707 milliards, soit l'équivalent de 35,9 milliards de dollars.

Dans le détail, les avoirs financiers détenus par les résidents mauriciens à l'étranger atteignaient Rs 27 028 milliards, contre des engagements de Rs 25 321 milliards envers des non-résidents. Ces montants considérables reflètent notamment le rôle de Maurice comme plateforme d'investissement et de services financiers internationaux.

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Les Global Business Companies (GBC), qui servent notamment de véhicules pour les investissements transfrontaliers, occupent une place importante dans ces statistiques. À fin juin, leurs actifs à l'étranger s'élevaient à Rs 24 641 milliards, tandis que leurs engagements envers les non-résidents atteignaient Rs 23 614 milliards. Leur position nette était ainsi positive à hauteur de Rs 1 027 milliards, soit 21,6 milliards de dollars.

En dehors de ce secteur, les autres résidents mauriciens affichaient également une position extérieure nette positive de s 679 milliards, équivalant à 14,3 milliards de dollars. Leurs créances sur l'étranger totalisaient Rs 2 386 milliards, contre Rs 1 707 milliards d'engagements envers les non-résidents.

Investissements directs

Les investissements directs constituent la principale composante des relations financières internationales recensées. Les actifs de cette catégorie détenus à l'étranger s'élevaient à Rs 17 058 milliards, contre Rs 16 666 milliards d'engagements correspondants envers les non-résidents.

Les investissements de portefeuille (portefolio investments), qui comprennent notamment les placements en titres financiers, représentaient pour leur part Rs 5 801 milliards d'actifs extérieurs et Rs 3 886 milliards d'engagements. À l'inverse, les autres investissements, catégorie qui comprend notamment différentes formes de prêts et de dépôts, faisaient apparaître Rs 3 497 milliards d'actifs face à Rs 4 709 milliards d'engagements.

Les réserves officielles de Maurice atteignaient, quant à elles, Rs 523 milliards, soit environ 11 milliards de dollars, à fin juin 2026.

La Banque de Maurice a également révisé ses estimations antérieures à la suite de l'intégration de nouvelles données d'enquête sur les actifs et passifs extérieurs, ainsi que des statistiques relatives aux comptes nationaux et aux investissements de portefeuille.

La révision la plus marquante concerne le quatrième trimestre de 2025. Les actifs nets détenus à l'extérieur, initialement estimés à Rs 1 719 milliards, ont été ramenés à Rs 1 181 milliards. Cette modification résulte principalement de la révision des montants d'actifs et de passifs extérieurs enregistrés pour cette période.

Ces données restent préliminaires et sont susceptibles d'être ajustées, explique la BoM. Elles donnent néanmoins un aperçu de l'ampleur des relations financières de Maurice avec le reste du monde, tout en soulignant le poids des GBC dans sa position extérieure.