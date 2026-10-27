Ile Maurice: Peninsula Restaurant dévoile une nouvelle carte aux saveurs de l'Inde

Une soirée privée, organisée vendredi 23 octobre à Bagatelle, a réuni plusieurs invités autour de la gastronomie indienne, de la musique et du lancement d'une nouvelle carte. L'établissement, ouvert depuis janvier 2026, élargit son offre avec des spécialités du nord de l'Inde, en complément de sa cuisine traditionnelle du sud.

Une décoration spéciale, des conversations animées et des airs de musique ont rythmé la soirée au Peninsula Restaurant, à Bagatelle, vendredi 23 octobre. Pour cette rencontre privée, l'établissement a accueilli plusieurs invités venus découvrir les nouvelles propositions culinaires de la maison. Entre dégustations et séances de karaoké, l'ambiance se voulait conviviale, mêlant découverte gastronomique et divertissement.

Aux fourneaux, le chef Prakash Aravindhan était chargé de préparer les plats proposés aux convives. La soirée marquait une nouvelle étape pour le restaurant, qui entend élargir son menu tout en conservant son identité autour des saveurs régionales de l'Inde.

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Vinod Bagde, general manager du Peninsula Restaurant, a expliqué que l'établissement avait initialement misé sur la cuisine côtière et les spécialités du sud de l'Inde. «Notre objectif était de faire découvrir à Maurice la cuisine côtière indienne, qui n'était pas suffisamment représentée sur le marché local», a-t-il indiqué. Ouvert en janvier 2026, le restaurant s'apprête ainsi à célébrer sa première année d'activité dans les prochains mois. Selon Vinod Bagde, les retours des clients réguliers, de leurs familles et de leurs amis ont encouragé l'équipe à enrichir la carte avec des plats emblématiques d'autres régions indiennes.

Du sud au nord de l'Inde

La nouvelle carte comprend notamment le butter chicken, le dal makhani, le jeera rice, les naans préparés au tandoor ainsi que différentes variétés de parathas. Ces plats viennent compléter les spécialités du sud de l'Inde déjà proposées, dont le ghee roast et les préparations Chettinad.

L'offre comprend également des classiques comme les idlis, les dosas et l'upma, particulièrement appréciés au petit-déjeuner, mais qui peuvent aussi être dégustés à d'autres moments de la journée. L'ambi- tion affichée est de réunir, au sein d'une même adresse, des spécialités issues des différentes régions de l'Inde, du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest. Cette diversification vise à répondre à des goûts variés, tout en permettant aux clients de découvrir des préparations moins familières du répertoire culinaire indien.

Une carte accessible

Au-delà de la diversité des plats, le Peninsula Restaurant entend miser sur des prix accessibles. «Notre gamme de prix se situe entre Rs 250 et Rs 600», précise Vinod Bagde. L'établissement souhaite ainsi accueillir une clientèle de tous âges, des enfants aux personnes âgées, dans une atmosphère familiale.

Pour le general manager, l'expérience ne repose toutefois pas uniquement sur la cuisine. La qualité du service, l'accueil et la musique participent également à l'identité du lieu. Un aspect illustré vendredi soir par les séances de karaoké, qui ont permis aux invités de prolonger la soirée dans une ambiance détendue.

Avec cette nouvelle carte, le Peninsula Restaurant entend consolider sa présence à Bagatelle en proposant une expérience qui associe cuisine régionale indienne, hospitalité et animation. L'établissement prévoit également de se préparer aux célébrations de Divali, une prochaine occasion de mettre ses spécialités à l'honneur auprès du public mauricien.