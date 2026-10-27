Sénégal: Tamba - Les médias mobilisés contre la désinformation et l'extrémisme violent

Plus de 40 journalistes et influenceurs des départements de Tambacounda, de Goudiry et de Koumpentoum participent, du 26 au 28 octobre, à un atelier de formation organisé par Timbuktu Institute dans le cadre du projet SENRésilience II.

Face aux risques liés à la désinformation et à l'extrémisme violent, Timbuktu Institute mise sur le renforcement des capacités des professionnels des médias et des acteurs des réseaux sociaux. Lancée ce lundi 26 octobre à Tambacounda, cette formation de trois jours vise à consolider leur contribution à la prévention des tensions et au renforcement de la résilience communautaire.

« Cette formation [...] vise à renforcer la capacité des acteurs des médias, des organisations de médias, y compris les influenceurs et les acteurs qui sont très actifs aujourd'hui sur les réseaux sociaux », explique le président de Timbuktu Institute, Bakary Sambe.

Plus de 16 sessions sont prévues autour de thématiques telles que le traitement de l'information sensible, le journalisme sensible aux conflits, la guerre informationnelle, les dynamiques de l'extrémisme violent et la déontologie journalistique.

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À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent également renforcer les relations entre les médias, les autorités et les forces de défense et de sécurité. L'enjeu est de favoriser l'accès à une information fiable et vérifiée afin de freiner la propagation des fausses nouvelles et d'éviter que des contenus sensibles n'alimentent les tensions sociales.

Au terme de l'atelier, Timbuktu Institute espère consolider un partenariat durable avec les acteurs médiatiques de la région orientale et renforcer leur engagement en faveur de la sécurité humaine et de la cohésion sociale.