Sénégal: Le Pm Ahmadou Al Aminou Lô sur RFI - « Je dis aux Sénégalais que l'espoir est là »

26 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô rassure les Sénégalais par rapport à la situation économique du pays. Dans une interview accordée la RFI, il affirme que « l'espoir est là » et que le Fonds monétaire international (FMI) programmera le dossier du Sénégal, si les éléments résiduels sont fournis.

« Je dis aux Sénégalais que l'espoir est là. Ce à quoi nous nous attendons à partir-on va dire de la mi-novembre, et parce que le Fonds monétaire international programmera le dossier du Sénégal, si les éléments résiduels sont fournis-c'est que cela va débloquer d'une autre façon », a-t-il dit.

« Non pas l'ampleur des fonds que le Fonds monétaire va nous donner, mais c'est surtout cette attente que beaucoup d'investisseurs étrangers avaient, beaucoup d'investisseurs privés nationaux qui n'arrivaient pas à recouvrer leurs créances », a-t-il ajouté.

D'après le Premier ministre « un Sénégal nouveau » est devant les Sénégalais, mais vraiment devant eux, pour un futur extrêmement proche, dès le mois de novembre. Ceci, à condition qu'ils puissent, se surpasser dans ce moment critique décisionnel sur la Loi de Finances Rectificative (LFR).

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« Nous allons avoir à la fois un appui du Fonds monétaire international, un appui budgétaire de la Banque mondiale et d'autres bailleurs qui sont vers nous, et cela va nous permettre de déclencher une dynamique qui permettra de faire une fin d'année qui sera très prometteuse, une année 2027 qui sera lumineuse », a-t-il fait savoir.

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