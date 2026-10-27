Sénégal: Karpowership poursuit son engagement en faveur de l'éducation aux côtés des SOS Villages d'Enfants de Dakar

À l'approche de la rentrée scolaire 2026/2027, Karpowership renforce son soutien aux SOS Villages d'Enfants de Dakar à travers une initiative alliant fournitures scolaires et amélioration du cadre d'apprentissage.

DAKAR, 23 octobre 2026 : À l'approche de la rentrée scolaire 2026/2027, Karpowership a remis des kits complets de fournitures scolaires à 50 enfants vivant aux SOS Villages d'Enfants de Dakar, du primaire jusqu'à la dernière année du secondaire. L'entreprise a également équipé quatre classes de maternelle de ventilateurs pour améliorer les conditions d'apprentissage des plus jeunes.

Chaque élève a reçu le matériel indispensable pour accompagner son année scolaire. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement plus large de Karpowership en faveur de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse.

Répondre aux besoins identifiés

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Après des échanges avec la direction des SOS Villages d'Enfants de Dakar, Karpowership a identifié un besoin supplémentaire dans les classes de maternelle et a fourni des ventilateurs pour améliorer le confort et les conditions d'apprentissage. Ce soutien prolonge la réhabilitation des installations de la maternelle, déjà financée par l'entreprise.

Commentant cette initiative, Ahmadou Kane, responsable des ressources humaines de Karpowership Sénégal, a déclaré :

« En tant que partenaire de longue date au Sénégal, nous estimons que notre engagement doit aller au-delà de notre contribution au secteur de l'énergie. L'éducation et l'épanouissement des jeunes occupent une place importante dans notre approche de l'investissement communautaire. Cette initiative s'inscrit aussi dans le partenariat que nous avons noué avec les SOS Villages d'Enfants de Dakar au fil de plusieurs projets. Par ce soutien continu, nous voulons répondre aux besoins identifiés et contribuer concrètement au développement des enfants et des jeunes. »

Un partenariat durable avec les SOS Villages d'Enfants

Pour les SOS Villages d'Enfants de Dakar, le soutien de Karpowership dépasse le cadre d'initiatives ponctuelles et contribue à améliorer durablement les conditions d'apprentissage des enfants.

« Le soutien continu de Karpowership apporte une contribution précieuse au quotidien et à la scolarité de nos enfants. Les fournitures accompagneront leur année scolaire, tandis que les nouveaux équipements permettront de créer un cadre plus confortable pour nos plus jeunes. Nous apprécions cet engagement constant à nos côtés », a déclaré M. Diatta, directeur des SOS Villages d'Enfants de Dakar.

Cette initiative fait suite aux appuis précédents de Karpowership à l'institution, notamment la réhabilitation de la maternelle et l'aménagement d'un terrain de football. Ils illustrent un partenariat soutenu autour de l'éducation, de la jeunesse et du bien-être communautaire.

Par l'intermédiaire de la Fondation One World Karadeniz, Karpowership structure ses programmes d'investissement communautaire autour de quatre axes : l'éducation et l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes, le développement communautaire et la durabilité environnementale. Au Sénégal, l'entreprise poursuit des initiatives qui répondent aux besoins locaux et créent une valeur sociale durable, en parallèle de sa contribution au secteur énergétique du pays.