Sénégal: Ballon d'Or - Sadio Mané pointe à la 29e place

Sadio Mané « Finito » ? Loin de là. L'international sénégalais décroche la 29e position du Ballon d'Or et s'offre un retour remarqué dans le Top 30 des meilleurs joueurs de la planète.

Malgré son éloignement des grands championnats européens et son évolution sous les couleurs d'Al-Nassr en Arabie saoudite, l'attaquant de 34 ans conserve une place de choix dans le paysage du football mondial.

Ses prestations régulières en club et son rôle de leader avec les Lions du Sénégal lui permettent de maintenir sa présence dans ce classement sélectif. Déjà deuxième du Ballon d'Or en 2022 derrière Karim Benzema, le champion d'Afrique continue ainsi de figurer dans l'élite du football international.