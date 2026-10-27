Afrique: JOJ 2026 - Le trio sénégalais d'athlètes de Saltigué en quête de records personnels

À quelques jours du coup d'envoi des JOJ, Maguette Gueye Ndiaye, Sokhna Fatoumata Touré et Djibril Ndiaye affichent une grande sérénité. Forts de leurs stages de préparation en Chine, les athlètes du Sénégal visent d'abord à surpasser leurs performances personnelles et à rivaliser sans complexe avec l'élite mondiale.

Maguette Gueye Ndiaye, coureuse de 400 mètres, et Sokhna Fatoumata Touré, spécialiste du triple saut, toutes les deux issues de Saltigué de Rufisque, seront, avec Djribil Ndiaye, le trio d'athlètes qui défendra les couleurs du Sénégal dans cette discipline.

À seulement quelques jours du démarrage de la compétition, des assurances sont données quant à leur état de préparation. « Elles sont prêtes. Deux stages en Chine, cette année et l'année dernière », assure Mass Diakhaté, leur entraîneur à Saltigué.

Il connaît bien les athlètes qu'il encadre depuis maintenant trois ans. « Sokhna Fatoumata Touré est la championne du Sénégal du triple saut en U18 et vice-championne du Sénégal en longueur, tandis que Maguette Gueye Ndiaye réalise la troisième meilleure performance du Sénégal au 400 m, autour de 56 secondes », souligne-t-il.

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Selon lui, l'objectif premier pour ces JOJ, c'est de battre leur record personnel avant de viser une médaille. Il espère que les athlètes sénégalais vont concourir sans complexe et rivaliser avec les grandes nations.

Pleines de sérénité et avec l'appui des encadreurs, les deux athlètes gèrent bien la pression. « Certes, le sport et la pression vont de pair, mais nous allons faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège et de compromettre toutes ces années d'efforts », soutient Maguette Gueye Ndiaye. Elles comptent sur le soutien du public sénégalais pour les pousser à la victoire.