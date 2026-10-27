Afrique: L'Angola invaincu en phase de groupes de la Coupe du Monde U15

27 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/SB

Luanda — L'Angola a terminé invaincu la phase de groupes de la Coupe du Monde U-15, qui se déroule du 24 au 30 de ce mois à Bakou (Azerbaïdjan), en faisant le plein de 15 points en cinq matchs.

L'équipe, également connue sous le nom de Palanquinhas, a évolué dans le Groupe J, ayant battu l'Arabie saoudite 4-0, les Îles Salomon 3-1, la Chine 3-2, le Japon 2-1 et la République Centrafricaine 5-2, selon les données de la compétition, baptisée Coupe du Monde et Festival U-15 de la FIFA 2026.

Ce tournoi est une nouvelle initiative de la FIFA visant à promouvoir le développement des jeunes athlètes grâce à un format compétitif adapté à leur âge.

Pour cette première édition, 189 clubs ont participé, bien que l'initiative soit ouverte aux 211 associations membres de la FIFA, et les matchs se jouent en deux mi-temps de 20 minutes, opposant deux équipes de huit joueurs.

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La deuxième phase comprend six divisions, de A à F, dont la composition est déterminée par le classement des équipes lors des groupes initiaux, les équipes premières rejoignant la division A, les deuxièmes la division B, les troisièmes la division C, les quatrièmes la division D, les cinquièmes la division E et les sixièmes la division F.

À ce stade, les équipes s'affrontent dans un format à élimination directe. Bien que chaque division ait un vainqueur, seule l'équipe première de la division A sera sacrée championne de la Coupe du Monde U-15 de la FIFA 2026.

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