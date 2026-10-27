Afrique: L'Angola participe au salon de la défense et de la sécurité au Nigéria

Luanda — L'Angola participe, depuis lundi à Lagos, au Nigéria, à la Foire internationale de la défense et de la sécurité en Afrique (AFRIDEX), qui réunit des responsables politiques et militaires, des industriels et des fournisseurs de technologies afin de renforcer la coopération continentale dans le domaine de la défense.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Nigéria, la délégation angolaise est conduite par l'ambassadeur José Bamóquina Zau et comprend des représentants du ministère de la Défense et des diplomates accrédités dans ce pays.

Considéré comme l'une des principales initiatives du secteur sur le continent, l'AFRIDEX aborde les questions liées à la sécurité aérienne, terrestre, maritime, spatiale et cybernétique, en mettant l'accent sur l'innovation technologique, le développement des capacités de défense et la préparation aux nouvelles menaces.

Cette rencontre, qui se tient jusqu'au 28, vise également à renforcer la coopération entre les États africains, l'interopérabilité des forces et le partage de renseignements, en vue d'améliorer la réponse collective au terrorisme et à l'insurrection.

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La cérémonie d'ouverture était présidée par le président du Sénat nigérian, Godswill Akpabio, représentant le Président de la République, Bola Ahmed Tinubu.

L'événement a également été marqué par les discours du ministre nigérian de la Défense, le général Christopher Gwabin Musa, et du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le général Birame Diop.

Sécurité dans le Golfe de Guinée

La protection du Golfe de Guinée est l'un des sujets abordés lors de la foire, compte tenu de son importance géostratégique et de son rôle dans les activités pétrolières et les routes commerciales de la région.

Les participants analysent les mesures visant à renforcer la sécurité maritime collective, à améliorer la coopération transfrontalière et à doter les forces de défense d'équipements, de formations et de systèmes opérationnels capables de répondre aux menaces émergentes.

Selon Birame Diop, le partage d'informations, la coordination régionale et la coopération opérationnelle sont essentiels pour faire face aux menaces transfrontalières et aux défis qui pèsent sur la sécurité intérieure des pays africains.

L'utilisation des technologies émergentes, telles que les drones et l'intelligence artificielle, fait également partie des discussions, axées sur le renforcement de la préparation des forces, l'avantage opérationnel et le développement d'une plus grande autonomie stratégique africaine.