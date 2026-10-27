Angola: Un responsable plaide pour un renforcement des effectifs techniques dans l'aménagement des espaces urbains municipaux

26 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/QCB/SB

Luanda — Le directeur national de l'aménagement du territoire, Alcíbiades Guynhy, a plaidé lundi, à Luanda, pour un renforcement des effectifs techniques en aménagement du territoire, infrastructures et logement dans chaque municipalité du pays, afin d'encadrer l'occupation des terrains résidentiels.

Selon le responsable, qui s'exprimait devant la presse en marge d'une conférence sur la sensibilisation urbaine, ce renforcement des effectifs techniques devrait s'accompagner d'une formation.

Il a indiqué que récemment, la direction nationale avait formé plus de 450 techniciens issus des administrations municipales et travaillant dans les domaines de l'aménagement du territoire, des infrastructures et du logement.

Il a ajouté que l'objectif est de doter ces techniciens des compétences nécessaires pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions avec la rigueur requise et contribuer à une meilleure dignité urbaine.

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Cet événement, organisé par le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MINOPUH), par l'intermédiaire de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'Urbanisme (DNOTU), a permis d'aborder les défis auxquels sont confrontées les villes et la promotion d'un développement urbain durable.

La conférence visait également à sensibiliser la communauté universitaire et technique à l'importance de la citoyenneté active dans la préservation, l'organisation et la structuration des espaces urbains, ainsi qu'à stimuler le débat sur les enjeux actuels d'une croissance urbaine durable.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre d'Octobre urbain, une période qui permet de renforcer la sensibilisation à la gestion et à l'aménagement du territoire.

Octobre urbain est une initiative internationale de l'ONU-Habitat visant à promouvoir le débat sur l'urbanisation durable, l'aménagement des villes et la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

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