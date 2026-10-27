Tunisie: Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière - Tout ce qu'il faut savoir

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été officiellement lancée ce mardi 27 octobre 2026. Docteur Hakim El Ghard, coordinateur du programme national de lutte contre la grippe saisonnière, a souligné l'importance de se faire vacciner afin de prévenir d'éventuelles complications de santé.

Cette recommandation s'adresse en priorité aux personnes vulnérables, notamment les seniors âgés de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques (affections cardiaques, respiratoires, rénales, diabète ou déficit immunitaire), les femmes enceintes, les enfants souffrant de pathologies chroniques, ainsi que les professionnels de santé.

Le coordinateur du programme national a insisté sur le fait que le vaccin permet de réduire de manière significative les formes graves et la transmission du virus, précisant que son taux d'efficacité atteint 87 % cette saison. Il a, toutefois, conseillé aux personnes présentant un état fébrile de différer leur vaccination de deux semaines.

Actuellement disponible dans l'ensemble des pharmacies privées, le vaccin sera également fourni dans les prochains jours au sein des centres de santé publique et des dispensaires. La prise de rendez-vous s'effectue via la plateforme dédiée « Evax ».

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Par ailleurs, le responsable médical a exhorté les aidants et le personnel encadrant les personnes âgées à se faire vacciner, tout en rappelant la nécessité de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque et l'aération régulière des espaces de vie.

Le prix de la dose de vaccin varie entre 23,3 et 24,1 dinars, selon sa composition.