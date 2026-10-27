Afrique: Le CA élimine le TP Mazembé - Solide et réaliste

Le Club Africain a donc validé son ticket pour la phase des groupes de la C1 grâce à un réalisme saisissant, une solidité défensive, et globalement, une bonne gestion de la double confrontation face au Tout-Puissant Mazembe.

Sur les deux sorties clubistes, si les facteurs clés de la qualification sont le précieux but de l'aller signé Alain Kanté et la réalisation, du retour, tout en opportunisme de Taddeus Nken, d'autres paramètres ont fait que le CA a composté son billet vers la phase des poules dimanche dernier.

Tout d'abord, le bloc défensif a été hermétique à Radès, globalement du début à la fin. Et même si en seconde période, dos au mur, les Corbeaux se sont rués vers l'attaque, l'arrière-garde du CA (composée de Simpara, Bouabid, Mahrsi et Zaâlouni), particulièrement compacte et solidaire autour du gardien Mouhib Chamakh, a repoussé tous les assauts pour préserver le clean-sheet. Autre aspect qui a porté ses fruits, les choix tactiques payants. Organisé en 4-3-3 avec un milieu dense formé des Alain Kanté, Saidou Khan et Oussama Cherimi, le CA a bloqué les issues menant à Chamekh.

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Et l'on a d'ailleurs vu des joueurs tels que les deux ailiers, Khadhraoui et Kinzumbi, apporter leur soutien aux arrières et revenir au charbon comme on dit. Aussi, malgré la perte précoce sur blessure de l'axial Mamadou Diatta, le coaching de Maher Kanzari a apporté la fraîcheur nécessaire avec l'entrée de Yassine Bouabid, puis les incorporations de manière progressive du milieu Moataz Zaddem et de la pointe Mohamed Sadok Kaddida, et ce, afin de stabiliser l'équipe face à la pression adverse.

Absorber sans rompre !

Face au TP Mazembe, si la blessure de Mamadou Diatta aux ischio-jambiers juste avant la pause a représenté un tournant critique, les ajustements du coach ont transformé ce coup du sort en un avantage grâce à deux vagues de changements bien ciblées, la stabilisation immédiate avec l'entrée de Yassine Bouabid qui est parvenu à s'intégrer instantanément dans la charnière et le double-coup tactique au retour des vestiaires avec un technicien clubiste qui a volontairement modifié son animation.

Là, l'entrée de Zaddem a permis de blinder l'entrejeu aux côtés de l'excellent Saidou Khan, alors que l'incorporation de Sadok Kadida a servi de point d'ancrage. De retour au terrain après une absence pour blessure, Kadida a proposé un profil capable de garder le ballon sous la pression, de gagner de précieuses secondes sur les longs dégagements et de faire remonter le bloc équipe face à l'asphyxie imposée par les Corbeaux. En fin de compte, grâce à ces relais soignés, le CA a absorbé sans rompre toute la pression de la seconde période, jusqu'au coup de sifflet final.

La recette tactique ? Discipline rigoureuse, projection rapide en transition offensive (contre-attaque), densité maximale dans l'axe, exploitation des erreurs adverses et harcèlement constant pour couper les lignes de passe vers les attaquants congolais. Le CA a donc parfaitement joué sa partition, abandonnant aussi volontairement la possession du ballon au TP Mazembe en seconde période, et ce, en vue de refermer l'entonnoir central. Au final, la victoire est tout autant précieuse que méritée.