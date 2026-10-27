Afrique: Ligue des champions / En l'absence de Mamelodi Sundowns et Al Ahly - L'Espérance, premier favori !

Avec l'élimination du tenant du titre, Mamelodi Sundowns, et compte tenu qu'Ahly dispute la Coupe de la CAF, l'Espérance est désormais le premier favori pour remporter la Champions League cette saison. Il suffit d'y croire et que les joueurs s'appliquent.

La dernière consécration de l'Espérance en Ligue des champions remonte au 31 mai 2019 quand elle l'a remportée après s'être imposée en finale face au Wydad Athletic Club.

Depuis, le club "sang et or" court derrière le sacre continental. Il a, d'ailleurs, failli y parvenir en 2024. Après avoir été tenue en échec en finale aller par Al Ahly le 18 mai, un nul vierge, l'Espérance a perdu la manche retour le 24 mai au Caire (0-1).

La saison dernière, l'Espérance a pris sa revanche sur le géant cairote qu'elle a éliminé au stade des quarts de finale. Les "Sang et Or" ont remporté la manche aller à Radès le 15 mars 2026 en s'imposant par un but à zéro avant de battre les Cairotes dans leur fief sur le score (3-2). Mais l'Espérance a buté en demi-finales sur Mamelodi Sundowns qui a fini par être sacré au détriment de l'AS FAR.

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La voie est désormais libre...

Après 7 longues années de rendez-vous perdus, il y a de fortes chances que cette saison soit la bonne pour les "Sang et Or", débarrassés de deux adversaires de taille. Il y a, d'abord, le géant cairote, Al Ahly, qui dispute cette année la Coupe de la CAF. Puis, le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, qui a créé la surprise en se faisant éliminer au deuxième tour préliminaire par un débutant, la formation angolaise du Wiliete, fondée en 2018.

En l'absence de Mamelodi Sundowns et Al Ahly, la voie est assez libre pour l'Espérance de Tunis, désormais premier favori pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Par ailleurs, le tirage au sort de la phase de groupes, qui aura lieu demain au Caire à partir de 13h00, a placé l'Espérance de Tunis dans le Pot 1 aux côtés de RS Berkane, Ezzamalek SC et Pyramids FC.

Ezzamalek n'a plus la carrure du passé ni le poids d'Al Ahly. Quant à Pyramids, qui n'a pas de base populaire, c'est une équipe technique qui n'a pas de public et ne supporte pas la pression des grands matches. En ce qui concerne le RS Berkane, le club marocain est, certes, en bonne posture et cherche à se faire une place sur la scène continentale, mais il n'a pas le poids historique de l'Espérance, ni son expérience africaine non plus. Pour la petite histoire, d'ailleurs, l'Espérance vient de battre un record en se qualifiant pour la 24e fois à la phase de groupes de la Ligue des champions. Rien que ça.

Bref, c'est le moment ou jamais pour que l'Espérance remporte sa 5e étoile africaine. Il suffit d'y croire et que les joueurs s'appliquent davantage sur le terrain. Il faut avouer aussi que Pablo Franco a encore du pain sur la planche pour que la mayonnaise prenne.