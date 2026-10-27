Afrique: Chaque pays a un bilan - La coopération au développement devrait partir de là

Ovidiu Bujorean, directeur général d’OviBees Ventures, s’est entretenu avec Alexia Latortue, responsable du secrétariat de la Coalition pour l’avenir de la coopération au développement, dans le cadre du quatrième entretien de la deuxième vague de la série « RootsToFoods Capital ».

Dans un entretien accordé à la RootsToFoods Capital Series, Alexia Latortue, cheffe du secrétariat de la Future of Development Cooperation Coalition et ancienne secrétaire adjointe au Trésor américain, explique pourquoi un système conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale doit être repensé autour de la vision propre à chaque pays, et pourquoi elle ne fait pas partie de ceux qui pensent que l’aide est morte.

Ovidiu Bujorean, PDG d’OviBees Ventures, s’est entretenu avec Alexia Latortue, cheffe du secrétariat de la Future of Development Cooperation Coalition, pour la quatrième conversation de la Vague 2 de la RootsToFoods Capital Series. Mme Latortue a travaillé au CGAP, au sein de la Banque mondiale, ainsi qu’à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), à la Millennium Challenge Corporation et au Trésor américain, où elle a été, après confirmation par le Sénat, secrétaire adjointe chargée du commerce international et du développement.

La Coalition, portée conjointement par l’African Center for Economic Transformation (ACET) et le Center for Global Development (CGD) et coprésidée par l’ancien vice-président nigérian Yemi Osinbajo et l’ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha González Laya, travaille à repenser la manière dont la coopération au développement produit des résultats.

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Dans ces quatre institutions, elle a observé le même schéma. « Les institutions sont en général pleines d’inertie, et les personnes qui y travaillent ont un grand pouvoir pour faire bouger cette inertie », a-t-elle déclaré. Elle cite l’effort mené sous l’égide de la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour faire évoluer les banques multilatérales de développement, en traitant le climat et le développement comme indissociables et en optimisant leurs bilans.

Il a fallu une dirigeante prête à soutenir son équipe, des preuves techniques solides, une confiance construite avec les pays emprunteurs comme avec les pays donateurs, et une fenêtre politique ouverte par la montée de la dette et des pressions budgétaires. D’où son impatience face à une objection familière : « Je n’y crois pas vraiment quand on me dit qu’on a déjà essayé. »

Lors des consultations de la Coalition, les participants des marchés émergents ont rarement commencé par l’aide, ni même par le financement comme principale contrainte, a-t-elle expliqué. Ils ont commencé par se demander si un pays dispose d’une vision claire et partagée de son propre développement et de la capacité de la mettre en œuvre, et par revendiquer la liberté d’apprendre du Golfe sur un sujet et du Kenya sur un autre. « Ce n’est pas du tout une question Nord-Sud. »

« Chaque pays, même le plus pauvre, a des actifs et des passifs. » Alexia Latortue, cheffe du secrétariat, Future of Development Cooperation Coalition

C’est le point de départ du premier rapport de la Coalition, The Development Balance Sheet (« le bilan du développement »), publié en mai 2026. Parmi les actifs figurent la capacité d’innovation, les recettes fiscales, l’accès à l’emprunt et les ressources naturelles ; parmi les passifs, une dette insoutenable, le changement climatique, la faiblesse des institutions et les flux financiers illicites. Un pays qui sait ce qu’il priorise peut ensuite définir les partenariats extérieurs dont il a besoin, financiers mais aussi technologiques et fondés sur le savoir. Le champ est large : selon le rapport, le Nigeria reçoit en envois de fonds plus de 7,5 fois le montant de son aide publique au développement.

Le prochain document de la Coalition propose quatre finalités pour la coopération au développement : mettre fin aux privations et protéger les personnes en crise ; la transformation économique, appel le plus fort venu des marchés émergents ; faire progresser le bien commun face aux défis « qui n’ont pas de passeport », comme le changement climatique et les pandémies ; et produire des connaissances et de l’innovation. Sans cette clarté, a-t-elle souligné, les acteurs poursuivent des objectifs contradictoires et la confiance s’érode.

D’ici cinq ans, elle espère voir des gouvernements plus confiants, qui fixent leur propre trajectoire et choisissent des partenariats moins nombreux, plus longs et de plus grande ampleur, et des partenaires qui énoncent leur avantage comparatif au regard du plan national plutôt que de produire « 50 plans pays différents pour le Malawi, rédigés par différents acteurs à travers le monde, mais pas par le Malawi ». La redevabilité porterait sur les résultats plutôt que sur les montants décaissés, et les pays dialogueraient d’égal à égal : « traiter véritablement les pays en égaux ».

Sur la réforme du système de l’intérieur, elle a été directe. « Je pense que toute institution a besoin d’air frais », a-t-elle déclaré, notamment parce que l’architecture héritée de 1945 ne reflète plus le monde. Mais elle croit « beaucoup à l’audace, mais aussi à la construction, pas à la destruction », car les acteurs internes détiennent souvent les informations qui accélèrent le changement. Elle souhaite aussi que les institutions prévoient leur propre fin : « Chaque fois que nous créons quelque chose de nouveau, une institution ou un fonds, nous ne prévoyons jamais de clause d’extinction. »

Sur l’aide, sa position est nuancée. L’aide publique au développement (APD) a reculé de 23,1 % en termes réels en 2025, selon les données préliminaires de l’OCDE, soit la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée. Mme Latortue a rappelé que l’APD ne représente depuis longtemps qu’une petite part de ce qui fait le succès du développement, tout en restant vitale dans les crises humanitaires et dans les contextes fragiles où se concentre l’extrême pauvreté. « Je ne fais pas partie de ceux qui disent que l’APD est morte », a-t-elle affirmé. « Parce qu’elle est modeste, parce qu’elle est si précieuse, et parce que, bien utilisée, elle peut être si catalytique, nous avons intérêt à l’utiliser de manière exemplaire. »

La nécessité de s’intéresser à un éventail beaucoup plus large de flux financiers, a-t-elle soutenu, « n’est pas liée à la baisse de l’APD. Elle tient au fait que c’est ce qui fait le développement » : l’investissement public et privé national, l’investissement étranger et l’épargne locale. Il ne faut pas non plus en conclure que le secteur privé peut tout faire. Les dirigeants d’entreprise qu’elle a rencontrés à Kigali lui ont tenu le même discours : « Nous pouvons venir, nous avons des financements, nous avons des idées, mais j’ai besoin de l’État de droit. J’ai besoin d’une main-d’œuvre compétente, en bonne santé et instruite. »

Les signes de changement les plus prometteurs sont déjà visibles, selon elle. Le Rwanda exige que ses partenaires s’alignent sur sa vision nationale et finance de manière créative une assurance maladie quasi universelle, notamment grâce à la solidarité entre Rwandais plus aisés et plus modestes. Et les banques multilatérales de développement, même si elles « n’y sont pas encore », commencent à jouer un rôle de catalyseur et pas seulement de bailleur, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, en recourant aux garanties « pour mobiliser même les investisseurs institutionnels de votre propre pays ».

Interrogée sur la compétence la plus sous-estimée pour quiconque réforme une grande institution de l’intérieur, Mme Latortue a été brève : « Laisser son ego au vestiaire. »

Alexia Latortue ([URL LinkedIn d’Alexia Latortue à confirmer]) s’est entretenue avec Ovidiu Bujorean (linkedin.com/in/bujorean), PDG d’OviBees Ventures, animateur et concepteur de la RootsToFoods Capital Series, pour l’épisode 9 de la série, le quatrième de la Vague 2. Alexia Latortue est cheffe du secrétariat de la Future of Development Cooperation Coalition, Distinguished Non-Resident Fellow au Center for Global Development et membre du conseil d’administration d’ODI Global ; elle a auparavant été secrétaire adjointe au Trésor américain chargée du commerce international et du développement. Les opinions exprimées n’engagent qu’elle. La RootsToFoods Capital Series est produite par OviBees Ventures, avec AV Ventures, filiale d’ACDI/VOCA, comme partenaire fondateur, et diffusée en partenariat avec AllAfrica Global Media. La Vague 2 se poursuit le 3 novembre avec Kanini Mutooni, de la Draper Richards Kaplan Foundation, et le Dr Frank Aswani, de l’African Venture Philanthropy Alliance, puis le 17 novembre avec Ziad Oueslati, fondateur d’AfricInvest, et le 8 décembre avec Manuel Moses, directeur général d’ATIDI.

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