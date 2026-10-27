Tunisie: Les artisans de Kasserine et de Kébili exposent, à partir d'aujourd'hui, au pays - A chaque région son patrimoine artisanal

C'est au tour de Kasserine et de Kébili de présenter à partir d'aujourd'hui, lundi, leur patrimoine artisanal local à la Galerie de l'Information, en plein centre-ville de Tunis. Il s'agit des fameuses journées promotionnelles de l'artisanat tunisien dans tous ses états, en donnant à chacun des 24 gouvernorats l'opportunité d'exposer et de s'exposer.

Certes, l'expérience n'est pas nouvelle, mais salutaire, dans la mesure où ce rendez-vous alternatif tel qu'initié et pensé par l'Office national de l'artisanat (ONA), se déroule dans l'équité requise, à raison de deux gouvernorats par semaine. Ces expositions à tour de rôle visent à faire de cet évènement une véritable plaque tournante.

Un potentiel artisanal local spécifique

Aujourd'hui lundi, une quinzaine d'artisans venant de Kasserine et de Kébili prend place à la Galerie de l'Information, sur l'artère principale de la capitale, pour présenter un large éventail de produits faits main bien finis et conçus avec doigté et beaucoup de passion. En fait du centre-ouest au sud-ouest, l'histoire de l'artisanat n'a pas beaucoup changé, mais la conversion des idées en projets avait tant marqué les spécificités des régions et créé des savoir-faire si riches et variés.

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L'artisanat tunisien d'hier et d'aujourd'hui a dû retracer un long parcours professionnel riche en patrimoine social et culturel, constitué d'us et coutumes et de métiers ancestraux jusque-là existants. Comme une caisse de résonance d'une mémoire éternelle fidèle à un mode de vie bien ancré dans son passé, alliant ainsi authenticité et modernité.

En effet, la tenue de ces journées promotionnelles, du 26 au 31 de ce mois, dédiées aux gouvernorats de Kasserine et de Kébili, consiste à mettre en valeur un potentiel artisanal local spécifique à ces deux régions respectives, soit une manière de faire connaître leurs traditions créatives en la matière.

De fibre végétale, la distillation des plantes aromatiques, la broderie manuelle, la maroquinerie au tissage traditionnel, les produits et articles exposés ne manquent pas d'imagination et d'innovation. Et bien que chaque exposant illustre ses propres réalisations et créations, les activités artisanales sont presque similaires, à quelques différences près.

C'est que les compétences professionnelles l'emportent tant au niveau technique que pratique.

Difficulté structurelle et matérielle

Durant une semaine, ces artisans auront, certes, l'opportunité de faire valoir leurs offres locales, afin d'écouler leurs produits sur le marché national. Toutefois, le secteur de l'artisanat souffre souvent de difficultés structurelles et matérielles. Cela étant, il n'arrive pas à se frayer le bon chemin de l'exportation. Nos artisans manquent de suivi et d'accompagnement, en termes d'encadrement et de financement. Et combien de métiers sont, aujourd'hui, classés parmi les plus menacés de disparition, faute de moyens et de stratégie de réhabilitation et de promotion ?

Outre les potentialités dont regorge le secteur, les foires et salons contribuent à mettre en avant des initiatives et projets d'artisanat censés booster le développement local dans les régions. Sauf que l'ONA, les instituions intervenantes et les mécanismes de financement devraient faire de leur mieux pour hisser ce secteur à des paliers supérieurs et aider les 300 mille artisans qu'il compte à bénéficier de microcrédits d'encouragement, avec des taux de remboursement préférentiels.