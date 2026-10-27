Tunisie: Campagne oléicole - Après l'appel du Chef de l'État, le gouvernement en ordre de bataille

Au lendemain d'une réunion, à Carthage, au cours de laquelle le Président Kaïs Saïed a plaidé pour les petits agriculteurs, un Conseil ministériel restreint a adopté un train de mesures pour la filière oléicole dont le financement de l'achat de la production, des crédits bonifiés, l'aide au stockage et le soutien aux exportations.

Reçu au Palais de Carthage, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a vu la campagne oléicole occuper l'essentiel de l'entretien avec Kaïs Saïed. Le Chef de l'Etat a demandé que les petits agriculteurs soient soutenus par des crédits avantageux, de nouvelles lignes de financement et un prix de référence garantissant leurs droits. Il a aussi préconisé le renforcement de la capacité de stockage de l'Office national de l'huile (ONH) et la promotion de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés mondiaux.

Evoquant les difficultés des producteurs de dattes, il a dénoncé les pratiques des intermédiaires qui font baisser délibérément les prix d'achat des récoltes. Il a réclamé une intervention urgente dans ce secteur, comme dans les autres filières agricoles.

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La réponse n'a pas tardé. Le lendemain, un Conseil ministériel restreint présidé par la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a adopté une série de mesures, selon un communiqué de la présidence du gouvernement. L'Etat mobilisera, via le secteur bancaire public et privé, 150 millions de dinars pour que l'ONH achète la production nationale et joue son rôle de régulateur du marché.

Les petits agriculteurs bénéficieront, à leur tour, de 20 MD de crédits à conditions préférentielles, par l'intermédiaire de la Banque tunisienne de solidarité (BTS). Ils auront aussi la priorité pour les subventions à l'acquisition de matériel de récolte mécanique.

Le projet de loi de finances 2027 prévoit une ligne de financement de 100 MD pour 2027-2030, pour des crédits saisonniers et d'investissement à taux préférentiels, via la Banque nationale agricole (BNA). Il crée aussi un compte spécial du Trésor, le «Compte de la filière huile d'olive».

Côté stockage, l'ONH pourra, si nécessaire, entreposer jusqu'à 60.000 tonnes d'huile chez les opérateurs pendant trois mois. Les primes de stockage et l'aide supplémentaire aux agriculteurs sont plafonnées à 20 MD au total.

L'export, axe majeur : doubler les quantités d'huile conditionnée et biologique

Pour propulser notre «or vert» sur la scène internationale, la stratégie nationale fait le pari audacieux de l'accompagnement et de la montée en gamme. Dès 2027, le soutien aux expéditions maritimes et aériennes sera pleinement maintenu par le biais du Fonds de promotion des exportations. Dans cette dynamique, la prise en charge du transport maritime pour l'huile conditionnée connaîtra un élan particulier en passant de 50% à 60%, tout en s'élargissant désormais aux formats plus généreux allant de trois à cinq litres.

Ce plan ambitieux tend également la main à la jeune génération d'entrepreneurs à travers un programme dédié, avec pour cap de doubler les volumes exportés d'huile conditionnée et biologique. Cette valorisation commence d'ailleurs sur le territoire national, en incitant directement nos hôtels et nos restaurants à garnir leurs tables avec de l'huile tunisienne embouteillée sous marque commerciale.

Cette reconquête passe aussi par une présence affirmée à l'étranger au moyen d'une campagne promotionnelle d'envergure, de la prospection de nouveaux marchés et d'une intensification des négociations commerciales. En parallèle, l'équilibre du marché intérieur reste une priorité absolue. L'Office national de l'huile veillera à commercialiser des lots d'huile conditionnée à des tarifs équitables, capables de préserver le pouvoir d'achat des ménages tout en rémunérant dignement le travail des producteurs. Sur le terrain, la formation technique des agriculteurs s'intensifiera autour des enjeux de taille, de soins phytosanitaires, de mécanisation et de recherche de qualité.

Pour consolider la santé financière des exploitants, la Banque centrale interviendra auprès des institutions bancaires afin d'assouplir l'accès aux crédits et de faciliter le rééchelonnement des dettes. En arrière-plan, les fondations du secteur se renforcent par l'amélioration des accords économiques, la réalisation d'une étude stratégique d'avenir et la restructuration globale de l'ONH.

Leader du bio, la Tunisie vend encore trop son huile en vrac

L'enjeu s'avère d'autant plus crucial que l'oléiculture constitue le premier produit agroalimentaire exporté par le pays, pesant entre 1% et 3,4% du PIB selon les campagnes. Grâce à une production remarquable de 500.000 tonnes d'huile, la Tunisie confirme sa stature internationale en se hissant au deuxième rang mondial juste derrière l'Espagne. Le savoir-faire biologique incarne tout particulièrement ce rayonnement avec 51.290 tonnes expédiées entre janvier et septembre, générant 667,6 millions de dinars et représentant à elles seules 90 % des recettes d'exportation bio de la nation.

Il n'est pas inutile de savoir que notre pays occupe la première place mondiale en termes de superficies consacrées à la production d'huile d'olive biologique ainsi que pour le volume de sa production bio à l'échelle internationale.

Cet élan continue de séduire les acheteurs historiques du pays, au premier rang desquels figurent l'Italie avec 33% des volumes, suivie par les États-Unis à hauteur de 24% et l'Espagne avec 20%.

Ces mesures répondent à l'urgence évoquée par le Président de la République, mais dans les vergers, la sécheresse, les canicules et des maladies comme la tuberculose de l'olivier fatiguent les arbres et font fondre les rendements. Côté marché, près de 90% de l'huile quitte le pays en vrac, pour être embouteillée en Italie ou en Espagne, et c'est là-bas que se joue l'essentiel du profit.