Angola: Le gouvernement propose une revalorisation salariale de 10 % pour la fonction publique en 2027

Luanda — Le gouvernement a proposé une augmentation de salaire de 10 % pour les fonctionnaires en 2027, dans le cadre de l'accord triennal conclu avec les centrales syndicales., a annoncé ce lundi à Luanda la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias.

La proposition sera examinée avec les travailleurs afin d'obtenir leur adhésion, a précisé la ministre. Elle s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion avec les centrales syndicales, consacrée à l'évaluation de la mise en oeuvre de l'accord triennal signé en 2024.

La ministre a rapporté que les représentants syndicaux avaient invoqué un manque de légitimité pour valider définitivement la proposition lors de cette réunion, estimant par ailleurs que le gouvernement devrait faire un effort « pour ajouter un peu plus ».

Teresa Rodrigues Dias a également indiqué que l'évaluation réalisée concernant le respect de l'accord avait révélé que sa mise en oeuvre était achevée à 80 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a expliqué que les 20 % restant à réaliser concernent, entre autres, la mise en place des organes de gestion liés à la Sécurité sociale et la mise en oeuvre de mesures s'inscrivant dans le cadre de la réorganisation de l'Administration publique, les conditions financières de leur mise en oeuvre faisant actuellement l'objet d'une analyse.

« Ces travaux sont en cours, et nous avons dit à nos syndicalistes que le gouvernement prenait des mesures durables », a-t-elle déclaré.

La ministre a également annoncé qu'à partir de janvier 2027, les agents publics bénéficieraient d'une couverture santé mutualiste, financée par le Budget général de l'État via la Caisse de prévoyance de la fonction publique, une structure actuellement en cours de réactivation et de réorganisation.

Dans un premier temps, a-t-elle précisé, la priorité sera donnée aux agents qui ne disposent pas encore de couverture santé au sein de leurs départements ministériels ou organismes publics respectifs.

De son côté, le secrétaire général de la Centrale générale des syndicats indépendants et libres d'Angola (CGSILA), Francisco Jacinto, a jugé insuffisante la proposition d'augmentation salariale de 10 % pour 2027. Il a appelé le gouvernement à consentir un effort supplémentaire afin de rapprocher les salaires de l'engagement pris dans l'accord initial.

Le responsable syndical a rappelé que l'accord prévoyait une revalorisation salariale de 100 %. Or, jusqu'à présent, seules des augmentations de 25 % en 2025 et de 10 % en 2026 avaient été appliquées, soulignant qu'il subsistait un écart significatif par rapport à l'objectif initialement convenu.

Selon lui, le cumul des augmentations réalisées à ce jour s'élève à 51 %, ce qui conduit à conclure que la nouvelle hausse proposée de 10 % « reste très éloignée » de l'objectif visé.

Francisco Jacinto a déclaré que les centrales syndicales allaient consulter leurs adhérents et les travailleurs afin de recueillir leurs positions sur la proposition, avant de communiquer une réponse au gouvernement.

Le responsable a également exprimé sa préoccupation concernant l'extension des indemnités accordées aux agents affectés dans des zones reculées, faisant valoir que l'intégration de nouvelles zones n'a pas progressé comme prévu dans l'accord.

En 2024, le gouvernement et les centrales syndicales s'étaient parvenu à un accord sur la revalorisation des salaires de la fonction publique, prévoyant un ajustement de 25 % en 2025 ; il est par ailleurs convenu d'évaluer, à l'approche de l'élaboration du Budget général de l'État et jusqu'en 2027, les modalités applicables aux années suivantes.

