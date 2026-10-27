Sénégal: Adama Aly PAM propose un dispositif de collecte des archives audiovisuelles prenant en compte le numérique

Dakar — L'archiviste paléographe sénégalais Adama Aly Pam suggère une modernisation complète du dispositif de collecte du patrimoine audiovisuel et numérique, appelant, pour ce faire, à prendre en compte les nouvelle plateformes digitales et numériques.

"Je proposerais que le nouveau dispositif prenne explicitement en compte, [en plus des] télévisions et radios privées, les producteurs audiovisuels indépendants, les plateformes sénégalaises de diffusion, la presse audiovisuelle en ligne, les podcasts, les productions numériques natives, les contenus audiovisuels institutionnels publiés exclusivement sur Internet", a-t-il dit.

Adama Aly Pam, chef archiviste de l'Unesco, a fait cette suggestion dans un entretien avec l'APS, pour le compte de la Journée mondiale dédiée au patrimoine audiovisuel par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), commémorée chaque 27 octobre.

Il estime nécessaire de revoir les textes pour intégrer davantage les médias privés, soulignant, cependant, qu'il s'agit moins d'une simple "extension aux médias privés" que d'une "modernisation complète" du dispositif de collecte du patrimoine audiovisuel et numérique.

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"Ni la RTS, ni la direction de la Cinématographie n'ont jamais versé des archives aux Archives nationales"

L'objectif, selon lui, ne doit surtout pas être que "chaque média remette tout ce qu'il produit, sous n'importe quelle forme". Il faut surtout "définir scientifiquement ce qui doit être conservé, sous quel format, avec quelles métadonnées et par quelle institution".

L'archiviste paléographe convoque la loi sur le dépôt légal qui date de 1976. "Elle prend déjà en compte certaines productions audiovisuelles, notamment cinématographiques et photographiques. Le cadre archivistique a ensuite été renouvelé, notamment par la loi de 2006 référencée par la direction des Archives", a-t-il indiqué.

S'agissant du versement des documents audiovisuels par les médias publics dont la RTS, M. Pam a invité à "distinguer l'obligation juridique de la réalité des versements".

"La réalité est que ni la RTS, ni la direction de la Cinématographie n'ont jamais versé des archives aux Archives nationales. D'ailleurs, lors de la dernière déclaration de politique générale, le Premier ministre a affirmé que les Archives nationales n'ont plus reçu de versement de la part des administrations depuis 1985", a dit Adama Aly Pam.

Il a invité à porter une attention particulière en matière de droit sur l'audiovisuel. "Vous pouvez conserver des documents sans détenir les droits patrimoniaux ou les droits moraux", a-t-il dit en guise d'illustration.