Sénégal: Kolda - Une nouvelle aire d'abattage moderne pour relancer l'économie locale

Kolda — Le maire de la commune de Kolda (sud), El hadji Mamadou Diao dit Mame Boye, a inauguré lundi une aire d'abattage moderne destinée à dynamiser l'économie locale et à améliorer les conditions de travail des professionnels du bétail, a constaté l'APS.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des projets structurants de la politique de la +Nouvelle Ville+, initiée par cette collectivité territoriale."Parmi les infrastructures prévues dans la nouvelle ville figurent le futur stade municipal, la fourrière municipale, une unité industrielle de fabrication de pavés et de briques, ainsi qu'une aire d'abattage moderne conçue sur une assiette d'un hectare et demi", a déclaré le maire de Kolda.

M. Diao a en outre précisé que "cet espace abrite également des équipements dédiés à la filière viande, aux vétérinaires et intègre un circuit d'assainissement relié à des fosses septiques".Evoquant l'approvisionnement énergétique, le maire a signalé la mise en place d'une solution mixte associant l'énergie solaire et l'électricité afin d'accompagner le développement des activités.Par ailleurs, le projet inclut la valorisation d'autres filières, notamment la peau et le cuir, ainsi que des initiatives de transformation de produits locaux menées en collaboration avec les femmes.