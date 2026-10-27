Ethiopie: Le pays a fourni plus d'un million de services d'enregistrement et d'octroi de licences d'entreprises en ligne

Addis Ababa — Selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, l'Éthiopie a fourni plus de 1,08 million de services d'enregistrement et d'octroi de licences aux entreprises par voie numérique au cours d'une période de trois mois.

Cette avancée souligne les efforts nationaux continus visant à rationaliser les procédures administratives et à développer les services publics en ligne.

Le dernier rapport du ministère sur les services en ligne révèle que 1 088 787 services ont été fournis par l'ensemble des institutions fédérales, des États régionaux et des administrations municipales, soulignant le rôle croissant des plateformes numériques dans l'administration commerciale du pays.

Parmi les régions, l'État régional d'Oromia a enregistré le volume le plus élevé avec 441 550 services fournis. Addis-Abeba suit avec 204 512, l'Amhara avec 156 193 et l'Éthiopie du Sud avec 101 891.

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Par catégorie de services, l'homologation des noms commerciaux a représenté la plus grande part, avec 579 785 services fournis. Les renouvellements de licences d'exploitation viennent ensuite avec 122 730, tandis que les modifications de licences ont totalisé 107 317. Les enregistrements de nouvelles entreprises ont représenté 60 409 services.

Le ministère a déclaré que le système numérique contribuait à réduire les contraintes administratives pesant sur le monde des affaires tout en améliorant l'efficacité, l'accessibilité et la transparence de la prestation des services publics.

L'extension des services numériques d'enregistrement des entreprises et de délivrance de licences s'inscrit dans le cadre du programme plus large de transformation numérique de l'Éthiopie, qui vise à moderniser l'administration publique, à simplifier les procédures et à améliorer l'accès aux services publics grâce à la technologie.