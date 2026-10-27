Angola: La police arrête 29 membres du groupe « Mascarados » à Malanje

Malanje — Le Commandement provincial de la Police nationale a présenté publiquement ce lundi 29 individus appartenant au groupe dénommé « Mascarados », impliqués dans des vols et des faits d'association de malfaiteurs dans les quartiers de Catepa, Vila Matilde, Maxinde et Ritondo, situés dans la périphérie de la ville de Malanje.

L'arrestation des auteurs présumés a eu lieu dans le cadre de l'opération « Week-end sûr » (« Fim de semana Seguro »), menée entre le 23 et le 25 du mois en cours. Cette intervention policière a été déclenchée suite à des signalements de citoyens, permettant aux forces de l'ordre d'interpeller les suspects en flagrant délit.

Cette opération a également permis la saisie de divers objets dangereux, notamment des machettes, des couteaux, des scies et une arme à feu de type AKM, du matériel utilisé par les détenus pour commettre des agressions et troubler la tranquillité de la population locale.

Selon le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale, le surintendant João Carlos Bento, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, les interventions ont eu lieu dans les quartiers de Vila Matilde, Catepa, Maxinde et Ritondo.

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Il a précisé que les suspects sont accusés de vol de matériel électrique ainsi que d'agressions commises à l'aide d'armes à feu et d'objets tranchants.

Il a par ailleurs rappelé qu'au début du mois, la Police nationale de Malanje avait déjà interpellé 101 membres de ce même groupe ; le procès qui a suivi a abouti à la condamnation de 50 individus à une peine d'un an de prison, assortie d'une amende de 70 000 kwanzas.

Quant aux 29 individus arrêtés en flagrant délit, ils seront déférés devant le Ministère public afin que les procédures judiciaires appropriées soient engagées.