Angola: L'opération « Usalama 12 » permet la saisie de plus de 400 diamants

Dundo — Quatre cent cinquante diamants ont été saisis au cours de la semaine écoulée par le Service d'enquête criminelle (SIC) dans la municipalité de Lucapa (Lunda-Nord), dans le cadre de l'opération « Usalama 12 », en cours depuis septembre.

Sur ce total, 209 pierres ont été découvertes dans une habitation du chef-lieu municipal, et 241 dans le secteur de Calonda.

L'information a été révélée aujourd'hui par Graciano Lumanhi, porte-parole du SIC dans la province. Il a indiqué que neuf ressortissants étrangers -- originaires de la République démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie et de la Gambie -- étaient en possession de ces pierres.

Il a précisé que les individus avaient également en leur possession 1 000 dollars américains et 628 500 kwanzas, ainsi que divers matériels utilisés pour l'extraction illégale et le trafic de diamants, notamment un véhicule, des loupes et des balances de précision pour diamants.

Il a ajouté que les accusés devront répondre de leurs actes devant le Ministère public, tandis que les diamants seront remis à l'Entreprise nationale de diamants d'Angola (ENDIAMA), qui en assurera la garde.

