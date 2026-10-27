Afrique: Le bond industriel du continent commence avec ses propres atouts

Le défi du continent n’est pas de découvrir son potentiel productif, mais de relier ses champs, ses usines, ses compétences, ses technologies et ses marchés.

L’Afrique est souvent présentée comme un continent qui attendrait encore son développement, comme si sa capacité productive ne commençait qu’avec l’arrivée de capitaux, de technologies ou d’expertise venus d’ailleurs. Cette représentation n’est pas seulement inexacte ; elle conduit à de mauvaises stratégies. L’Afrique ne part pas de zéro. Elle dispose de ressources, de traditions commerciales, de savoirs, d’industries créatives, d’une population jeune et d’un marché continental. Son problème n’est pas l’absence d’atouts, mais leur connexion encore insuffisante.

Le coton en offre une démonstration précise. Il est cultivé comme principale culture de rente dans 37 des 54 pays africains et assure un revenu à environ 3,5 millions de producteurs. Le continent a fourni près de 7,5 % du coton mondial en 2022. Ces chiffres décrivent une base économique réelle. Pourtant, l’essentiel de la fibre est exporté avant les étapes où sa valeur se multiplie : filature, tissage, teinture, confection, marque et distribution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réponse habituelle consiste à réclamer davantage d’usines. Elles sont nécessaires, mais une usine ne constitue pas, à elle seule, un système industriel. Une filature privée d’électricité fiable n’est pas compétitive. Une manufacture sans fournisseurs réguliers de tissu reste dépendante des importations. Un créateur dépourvu de capacités de production ne peut honorer une commande importante. Un producteur privé d’informations sur le marché ne peut planifier. L’industrialisation commence lorsque ces acteurs cessent d’être des réussites isolées et deviennent les éléments d’un écosystème.

Cet écosystème doit partir de l’Afrique telle qu’elle est, plutôt que d’un modèle importé. Près de 90 % des entreprises africaines de la mode sont des micro, petites ou moyennes structures. Trente-deux pays organisent chaque année des semaines de la mode, signe d’une énergie créative et d’une forte confiance culturelle. Le défi consiste à relier cette créativité à la production, au financement, à la technologie et à la distribution sans effacer ce qui fait la singularité du design africain.

Les outils numériques peuvent raccourcir certaines distances. L’Afrique comptait environ 334 millions d’acheteurs actifs en ligne en 2021, soit plus du double de la proportion observée en 2017. Un créateur n’a plus nécessairement besoin d’un réseau classique de boutiques pour toucher des clients sur le continent. Paiements numériques, gestion des stocks, traçabilité et intelligence artificielle peuvent aider les petites entreprises à anticiper la demande et à organiser leur production. Mais la technologie ne file pas le coton, n’alimente pas un métier à tisser et ne déplace pas une cargaison à travers une frontière engorgée. Elle amplifie une base industrielle ; elle ne la remplace pas.

Le socle demeure physique : énergie, eau, routes, rail, ports, foncier industriel, machines et qualifications techniques. Il faut aussi des institutions capables de maintenir les normes et les politiques assez longtemps pour que les investisseurs récupèrent leurs capitaux. Un vêtement peut être dessiné en quelques heures ; l’écosystème qui permet de le produire exige des années.

Le Bénin tente d’opérer cette connexion avec la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Le coton pèse environ 12 à 13 % de son économie. Près de 30 % de la production serait désormais transformée localement, pour un volume annuel estimé entre sept et dix millions de vêtements. L’objectif annoncé de 300 000 emplois industriels formels d’ici à 2030 devra être évalué à l’épreuve des résultats. La stratégie mérite néanmoins l’attention parce qu’elle part d’un avantage existant pour construire vers l’extérieur : de la culture à la transformation, de la transformation à l’emploi, puis de l’emploi à l’exportation.

La répartition humaine de ces possibilités est essentielle. Les femmes ne représenteraient que 17 % des producteurs africains de coton, mais entre 70 et 90 % des salariés du secteur formel de l’habillement. Elles sont donc présentes tout au long de la chaîne, dans des positions très différentes et souvent inégales. Le bond industriel ne doit pas simplement ajouter des emplois d’exécution ; il doit ouvrir des voies vers les métiers techniques, l’encadrement, la propriété d’entreprise, la création, la logistique et la direction.

La durabilité ne peut être ajoutée après coup. La production de fibre de coton biologique en Afrique subsaharienne a progressé de plus de 90 % entre 2019 et 2020, et le continent représente environ 7,3 % de la production biologique mondiale. L’occasion n’est pas seulement de produire davantage, mais de développer une industrie traçable et économe en ressources, capable de répondre à des exigences environnementales croissantes. Investir tôt dans l’énergie propre, la gestion de l’eau et la traçabilité peut transformer une contrainte en avantage industriel.

L’échelle régionale constitue la connexion suivante. Aucun pays n’a besoin de posséder toutes les étapes, mais le continent doit disposer de capacités suffisantes sur l’ensemble de la chaîne. La Zlecaf peut permettre aux économies cotonnières, aux centres manufacturiers, aux pôles de création et aux marchés de consommation de se spécialiser. Pour l’heure, les échanges intra-africains de textiles et d’habillement ne représentent que 2,7 milliards de dollars, soit environ 8 % des importations du secteur.

Réduire cet écart suppose de comprendre autrement l’action publique. La politique commerciale devient une politique industrielle lorsque le passage en douane décide du respect d’un délai. L’éducation devient une politique industrielle lorsque les usines ne trouvent pas de techniciens. L’énergie devient une politique industrielle lorsque son prix détermine la compétitivité du tissu. Les achats publics deviennent une politique industrielle lorsque les institutions choisissent entre des uniformes importés et une production locale viable.

Le bond industriel africain ne viendra ni d’une technologie unique, ni d’une institution providentielle, ni d’un sommet supplémentaire. Il naîtra de la mise en relation de ce qui existe déjà : les champs et les usines, les créateurs et les fabricants, les petites entreprises et le financement, les pays et les marchés régionaux, les travailleurs et les compétences. Le coton rend ce système visible. La capsule est petite ; la chaîne qui l’entoure peut être continentale.

La question n’est plus de savoir si l’Afrique possède l’intelligence, les ressources ou la créativité nécessaires. Elle est de savoir si le continent saura les organiser avec assez de discipline pour conserver davantage de valeur chez lui. L’Afrique n’attendait pas de commencer. Elle attendait d’être reliée.