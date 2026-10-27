Sénégal: Diourbel - 3 416 contrats de travail enregistrés en 2025

Diourbel — L'Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Diourbel a enregistré et visé 3 416 contrats de travail en 2025, selon son chef de service, Mouhamadou Sassouna Diallo, qui présentait le bilan annuel de sa structure lors d'une visite du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

L'inspection a également contrôlé 264 établissements, enregistré 151 ouvertures ayant généré 610 emplois et dénombré sept fermetures, occasionnant la perte de 15 emplois.

Les conciliations ont permis le versement de 5 251 874 francs CFA aux travailleurs. Toutefois, 11 cas de non-conciliation ont été enregistrés et 19 conflits transmis au tribunal du travail.

Le service a aussi délivré 99 attestations de régularité aux employeurs et immatriculé 42 travailleurs. Sur le plan logistique, M. Diallo a relevé que, sur les trois véhicules disponibles, un seul est fonctionnel.

Le directeur régional de la Fonction publique, Kéba Waly, a sollicité des ordinateurs, une imprimante et des formations pour les agents.

Le représentant de l'inspecteur d'académie, Fallou Seye, a, pour sa part, signalé un déficit de 356 enseignants et des besoins en matériel et en logistique.