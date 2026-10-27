Sénégal: Pacte de stabilité sociale - Le taux d'exécution des engagements de l'État attendu à 71 % en décembre

Diourbel — Le taux d'exécution des engagements du gouvernement dans le cadre du pacte de stabilité sociale devrait atteindre 71 % en décembre, contre 42 % actuellement, a indiqué, lundi à Diourbel, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté.

"Le gouvernement est ouvert au dialogue. Pas un dialogue stérile, mais un dialogue constructif pour apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs", a-t-il déclaré lors d'une visite à Diourbel consacrée à l'évaluation des services déconcentrés de son département ministériel.

En présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, et d'acteurs sociaux, M. Dianté a relevé que deux grèves générales ont été enregistrées en 2025, année de signature du nouveau pacte de stabilité, contre aucune en 2014, lors du précédent pacte, selon lui.

S'agissant du code de la sécurité sociale en cours d'élaboration, le ministre a expliqué que la suppression du collège des représentants et la réduction du conseil d'administration de 22 à 14 membres découlent de la transposition des dispositions du socle juridique de la CIPRES.

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Il a précisé que les textes d'application feront l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale avant leur adoption.

Évoquant les revendications des syndicats d'enseignants, M. Dianté a notamment cité les retards dans le paiement des indemnités de logement, les divergences sur la fiscalité des rappels et la révision du système de rémunération.

Il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre les concertations, estimant que les retards dans l'exécution de certains engagements sont liés à des contraintes budgétaires et techniques.

Auparavant, le ministre et sa délégation avaient visité l'Inspection régionale du travail et de la protection sociale, où des besoins en équipements informatiques ont été relevés.

La construction d'une salle de réunion pour cette structure est envisagée dans le budget de 2027.