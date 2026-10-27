Sénégal: Kirsty Conventry - 'Les JOJ Dakar 2026 seront fabuleux'

Dakar — La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Conventry a assuré lundi à son arrivée dans la capitale sénégalaise que les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 seront "fabuleux".

"Nous sommes là ! Je l'ai dit au président du Comité d'organisation des JOJ (Mamadou Diagna Ndiaye) et au Coordonnateur général (Ibrahima Wade). Nous sommes là, et c'est maintenant ou jamais ! C'est le moment de l'Afrique ! C'est le moment du Sénégal ! Nous sommes extrêmement enthousiastes. Nous savons que ce sera fabuleux", ,a lance la Zimbabwéenne.

La présidente du CIO est arrivée lundi peu après 21h 30 à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) à cinq jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Accueilli par le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse ( COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye et le coordonnateur général du COJOJ Ibrahima Wade, la présidente du CIO a eu droit à un chaleureux accueil des volontaires des JOJ.

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Une dizaine de volontaires ont entonné une chanson populaire pour souhaiter la bienvenue à Kirsty Conventry.

La présidente du CIO s'est dite "heureuse" d'être enfin sur place à Dakar, en saluant le "travail et formidable" accompli par le COJOJ.

"Les choses vont encore s'intensifier ! Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je pense que nous attendions ce moment depuis longtemps. C'est formidable ! L'énergie est vraiment extraordinaire", a-t-elle dit.

"Je sais que le Sénégal fera un travail exceptionnel pour accueillir le monde entier et les athlètes venus des quatre coins du globe", a indiqué Kirsty Conventry, soulignant que les athlètes pourront ainsi découvrir et partager les traditions africaines dans une atmosphère d'enthousiasme et de joie.

"Nous en sommes très fiers. Les volontaires font toute la différence. C'est un accueil tellement chaleureux. Je pense que les volontaires apportent quelque chose de vraiment particulier aux Jeux olympiques et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Nous ressentons déjà toute cette énergie aujourd'hui", a ajouté l'ancienne nageuse zimbabwéenne.

L'arrivée de la présidente du Comité international olympique "marquera une étape historique" pour le Sénégal et le continent africain, selon le COJOJ.

Les JOJ, premier événement olympique, organisé sur le continent africain, va se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, avec une parité totale dans les différentes délégations