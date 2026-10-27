Sénégal: Les députés réunis en séance plénière pour examiner le projet de loi de finances rectificative 2026

Dakar — Les députés se sont réunis ce matin pour examiner le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, ont constaté des journalistes de l'APS.

Le gouvernement est représenté à cette séance plénière par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

À l'ouverture des travaux, Ousmane Sonko a rappelé le rôle de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement des institutions.

Les députés doivent se prononcer librement sur les textes qui leur sont soumis, a-t-il dit, estimant qu'il est nécessaire de préserver la sérénité des débats parlementaires.

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La décision que prendront les députés, concernant le PLFR 2026, doit résulter de leur propre appréciation du texte, a ajouté Ousmane Sonko, exhortant ses collègues à le voter librement.

La séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative se tient à la suite du rejet du même texte par la commission parlementaire des finances et du contrôle budgétaire.

L'Assemblée nationale a déclaré, lundi, avoir envoyé au gouvernement une demande d'informations complémentaires sur le projet de loi de finances rectificative 2026.

Elle affirme, dans une note d'information, être animée d'un esprit de responsabilité, d'ouverture et de recherche d'une solution consensuelle" au différend qui l'oppose au gouvernement à ce sujet.

"Notre disponibilité au dialogue est entière. Elle procède d'une volonté constante de rechercher, dans le respect des prérogatives de chaque institution, les conditions d'un compromis fondé sur des réponses précises aux préoccupations soulevées lors des travaux de la commission" chargée des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, lit-on dans la note d'information.

L'institution parlementaire a publié cette note après que le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a donné une conférence de presse en guise de réaction au rejet du PLFR par la commission des finances et du contrôle budgétaire.

Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, a déclaré que le groupe parlementaire Pastef (majoritaire), composé de députés de son parti politique, n'adopterait pas le PLFR 2026 en raison surtout du rejet, par le gouvernement, d'une proposition de loi relative aux fonds spéciaux alloués à certaines institutions, à des missions diplomatiques, etc.