Afrique: JOJ 2026 - Le baseball 5 ouvre les hostilités, ce vendredi

Dakar — Le baseball 5 va faire ses débuts comme discipline olympique, vendredi, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, à Dakar, premier événement de l'olympisme sur le continent africain.

Les rencontres du premier tour par équipe mixte Cuba-Turquie et Chine Taipei (Taïwan)-Sénégal vont lancer la compétition olympique.

Le baseball 5 est une version urbaine, voire simplifiée du baseball traditionnel. Son lancement international officiel remonte à 2017.

Plus rapide, inclusif et urbain, il se pratique partout, puisqu'il se joue sans batte ni gant et promeut l'esprit collectif, la vitesse et la créativité.

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Les compétitions de baseball 5 vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf (Ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar.

Huit équipes vont s'affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s'agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l'équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie.

En phase préliminaire, chaque équipe va disputer trois matchs du 30 octobre au 1er novembre.

Six équipes seront qualifiées à l'issue du premier tour pour la phase finale.

Les deux vainqueurs des deux groupes seront directement qualifiés pour les demi-finales, tandis que les deuxièmes et troisièmes s'affronteront en quarts de finale.

Soixante-quatre athlètes vont participer à la compétition de baseball 5, huit athlètes dans chacune des huit équipes participantes.

Quatre athlètes masculins et quatre athlètes féminines composent les équipes de huit, offrant à la compétition une parité totale.

- Voici les poules du tournoi Baseball 5 des JOJ :

- Poule A : Chine Taipei, Cuba, Turquie, Sénégal

- Poule B : Mexique, France, République arabe de Syrie, Kenya