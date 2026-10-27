Afrique: Assainissement - L'expertise d'un cabinet sénégalais par la ville-province de Kinshasa

Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), Daniel Bumba Lubaki, a échangé lundi à Dakar avec les responsables d'une société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, en vue d'un partenariat pouvant déboucher sur des solutions auxquels la cité qu'il dirige se trouve confrontée dans ce domaine.

"Nous avons vu en face de nous un entrepreneur, une entreprise, un cabinet qui apporte la solution en fonction des problèmes que nous avons. C'est justement ce que nous voulons, cette résilience de la ville de Kinshasa avec cette question épineuse de l'assainissement, aussi bien de gestion solide que liquide dans toute cette ramification", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait après sa visite au cabinet "EDE international", une société panafricaine d'ingénierie et de conseil, fondée 2001 à Dakar et spécialisée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

La visite de Daniel Bumba Lubakia été suivie d'une séance de travail avec les différents responsable de cette entreprise basée à Ngor.

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Elle s'inscrivait dans une dynamique de coopération et d'échanges d'expériences entre Dakar et Kinshasa, notamment dans les domaines de la gestion des déchets solides, de l'assainissement, de la valorisation énergétique des déchets et du développement des infrastructures urbaines.

"Nous avons ici un partenaire qui va au-delà de cet axe-là pour nous proposer des solutions innovantes", s'est réjoui le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, saluant l'accueil que lui a réservé par les équipes et la direction du cabinet EDE international.

"Pour nous, c'est un défi qui consiste à dire qu'on peut réaliser quelque chose, une coopération Sud-Sud solide, mais avec des réalités de chaque côté", a réagi Cheikh Sidya Touré, fondateur et directeur général du cabinet EDE.

Le gouverneur "a bien exprimé les besoins" de la province-ville de Kinshasa. "Et ce qui est intéressant dans cette coopération, c'est qu'on veut du concret le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.