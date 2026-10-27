Sénégal: Le DG de l'ADEPME appelle à lever les contraintes au développement des PME

Dakar — Le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME), Ismaëla Kébé, appelle à lever les contraintes qui freinent encore les PME, notamment l'accès au financement, la modernisation des outils de production et la maîtrise des normes de qualité.

Le potentiel du Sénégal "ne se réalise pleinement que si nous levons les contraintes qui freinent encore nos PME : accès au financement, modernisation des outils de production, maîtrise des normes de qualité, accès aux marchés et structuration des circuits de distribution", a-t-il déclaré.

M. Kébé prenait part, lundi, au lancement officiel, par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, du Mois du Consommer local (26-30 octobre).

"Consommer local, facteur d'intégration régionale et de souveraineté économique de l'UEMOA face aux mutations du commerce mondial" est le thème de cette sixième édition.

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Selon Ismaëla Kébé, "le consommer local ne peut reposer seulement sur une bonne volonté, il doit s'appuyer [aussi] sur la confiance des consommateurs, la qualité de l'offre et la capacité des entreprises à répondre aux attentes du marché".

Il a souligné "les atouts considérables" dont dispose le Sénégal dans l'agroalimentaire, le textile, les cuirs, l'artisanat, l'industrie-créative, les matériaux de construction et les biens et services, insistant sur le fait que le "Made in Sénégal" doit s'imposer comme "une référence de qualité et de compétitivité".

La réussite du Mois du Consommer local, a-t-il dit, "dépendra de notre capacité à inspirer cette mobilisation dans la durée. La responsabilité est collective".

"L'Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé, les institutions financières, les partenaires techniques et financiers, les organisations professionnelles, les médias et les associations de consommateurs ont chacun un rôle à jouer", a-t-il ajouté.

Le DG de l'ADEPME estime qu'il faut faciliter l'accès des PME au marché public et privé dans le respect des règles applicables, favoriser le référencement des produits locaux dans les circuits de distribution, renforcer la normalisation et la certification.

Henry Fall Carvalho, directeur général des petites et moyennes entreprises, se dit, quant à lui, convaincu que les défis sont autant d'opportunités pour relever et révéler le génie créateur des entreprises sénégalaises.

"Au-delà d'une simple campagne de sensibilisation, le Mois du consommer local constitue aujourd'hui un cadre privilégié de mobilisation collective autour des enjeux de souveraineté économique, de création de richesse locale", a-t-il dit.

M. Carvalho invite chaque consommateur, entreprise, institution publique, ainsi que chaque partenaire au développement à prendre conscience du rôle déterminant que joue l'acte de consommation dans la construction de l'avenir économique du pays.

Il a rappelé que le Mois du consommer local découle d'une initiative de l'Union économique et monétaire ouest africaine visant à valoriser la production dans les États membres.

Le directeur général des PME a salué "l'engagement constant de la Commission de l'UEMOA dans les efforts de promotion de consommation de produits communautaires, ainsi que de l'ensemble des partenaires institutionnel, technique et financier".

Aïssatou Lam, représentante résidente du président de la Commission de l'UEMOA, a magnifié l'engagement des autorités sénégalaises sur cette question.

"Cette initiative traduit une ambition commune : faire de nos productions, de nos savoir-faire et de nos entreprises des moteurs de développement économique et social", a-t-elle indiqué.

La mobilisation dans les Etats membres illustre la volonté collective de faire du consommer local une réalité économique au-delà d'une simple campagne de sensibilisation, a-t-elle souligné.

L'UEMOA dispose d'un marché communautaire dont le potentiel doit être davantage mobilisé, préconise-t-elle.

"Le Consommer local doit s'entendre à l'échelle de l'Union. Un produit fabriqué au Sénégal doit pouvoir trouver des débouchés au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée Bissau, au Mali, au Niger", a-t-elle dit.