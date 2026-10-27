Sénégal: Grand Transfert d'Eau (GTE) - Début des travaux de sécurisation du Lac de Guiers démarrent d'ici fin 2026

Le programme du Grand transfert d'eau (GTE) va se poursuivre et les travaux de sécurisation du Lac de Guiers démarrent d'ici fin 2026. L'assurance a été donnée lundi, par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement à travers un communiqué de presse.

Le programme du Grand transfert d'eau (GTE) n'est ni supprimé, ni suspendu. Il se poursuit conformément à la planification retenue, selon le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et franchira avant la fin de cette année une étape concrète avec le lancement des premiers travaux sur le terrain.

Dans un communiqué publié le lundi 26 août 2026, la tutelle souligne qu'il y a une programmation budgétaire « mieux alignée » sur le calendrier réel du projet. Sur ce, elle précise que les réajustements opérés dans le cadre de la LFR 2026, et qui seront prolongés dans la Loi de finances initiale (LFI) 2027, « ne traduisent en aucun cas un renoncement ».

« Ils relèvent d'une gestion rigoureuse des finances publiques, qui consiste à inscrire les crédits au moment où ils pourront effectivement être engagés et décaissés. Un programme de cette envergure obéit en effet à un enchaînement d'étapes qu'il convient de mener avec soin », précise le document.

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Parmi ces étapes figurent principalement la finalisation des études, les différentes procédures de sélection, négociation et contractualisation, le recensement et l'indemnisation des personnes affectées par le projet, ainsi que la gestion des interfaces entre ses différentes composantes.

Le GTE, une priorité stratégique de l'État

« La programmation budgétaire a simplement été recalée sur ce calendrier de mise en oeuvre, afin que chaque ressource mobilisée le soit au bon moment. Le GTE demeure une priorité stratégique de l'État. Les démarches de mobilisation des financements auprès des bailleurs et des investisseurs privés se poursuivent en parallèle des procédures de revue et de validation, avec pour objectif le démarrage des travaux du transfert principal courant 2027 », affirme le ministère de Cheikh Tidiane Dieye.

Concernant le Lac de Guiers, le texte renseigne que les travaux de sécurisation de la ressource seront lancés d'ici fin 2026.

« Conformément aux engagements du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les travaux de la phase amont du GTE seront effectivement lancés d'ici la fin de l'année 2026. Ils visent à sécuriser le Lac de Guiers, principale source d'approvisionnement du programme », indique le communiqué.

Améliorer l'hydraulicité du Lac de Guiers

Ces travaux portent notamment sur la réhabilitation de l'ouvrage de régulation de Richard Toll, qui commande l'alimentation du lac à partir du fleuve Sénégal par le canal de la Taouey. Mais aussi, les travaux d'endiguement (au niveau de la CSS, de Pakh et de Bontou Bath), destinés à améliorer l'hydraulicité du lac et à renforcer sa capacité de stockage.

Ils sont financés par la Banque mondiale. Ils garantiront, dans la durée, la disponibilité et la qualité de la ressource en eau dont dépendent le GTE, mais aussi l'agriculture et les populations de la vallée.

Pour la composante de Touba, la SONES a achevé, selon le ministère, les études de faisabilité, obtenu l'avis de non-objection du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (MEFP), engagé l'instruction du dossier auprès de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) et déposé le rapport définitif de l'Étude d'impact environnemental et social (EIES).

Le site de l'usine de traitement et les emplacements des châteaux d'eau sont identifiés et sécurisés au niveau de la ville sainte de Touba. Par rapport à la composante « Alimentation en eau des localités traversées », les études APS sont finalisées et visent 57 communes situées le long du tracé dans les deux régions de Louga et de Thiès.