Sénégal: Féminicides - WaxJotna hausse le ton après deux nouveaux meurtres de femmes

Dans un communiqué publié le 26 octobre 2026, le collectif WaxJotna condamne les meurtres de Mame Diarra Sow à Thiès et d'Aminata Sy à Podor, survenus les 24 et 25 octobre. L'organisation réclame le renforcement des mécanismes de prévention et de protection des femmes et des filles, ainsi que la reconnaissance du féminicide comme crime spécifique dans le Code pénal sénégalais.

Le collectif WaxJotna tire la sonnette d'alarme après la découverte tragique des corps de Mame Diarra Sow et d'Aminata Sy, tuées à quelques heures d'intervalle les 24 et 25 octobre 2026. Ces drames portent à treize le nombre de féminicides médiatisés recensés en l'espace de dix mois dans le pays. À Thiès, Mame Diarra Sow, une coiffeuse de 24 ans, a été poignardée à mort dans la nuit du samedi au dimanche dans le quartier Keur Massamba Guèye, et son compagnon a rapidement été interpellé par la police. Simultanément, à Podor, le corps d'Aminata Sy, une élève de Terminale âgée de seulement 17 ans, a été retrouvé sans vie et ligoté dans un sac dans le quartier Lao Demba. Portée disparue depuis la veille, elle aurait été assassinée par son conjoint, principal suspect et activement recherché par la gendarmerie.

Face à cette escalade « intolérable », qui survient un peu plus d'un mois après l'officialisation du deuxième Plan d'Action National de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (PAN VBG 2), l'organisation déplore que ces drames rappellent que les engagements pris ne protègent pas encore les femmes et les filles. Elle exige ainsi que toute la lumière soit faite sur ces deux affaires et que les responsables répondent de leurs actes devant la justice, réclame le renforcement immédiat des mécanismes de prévention et de protection, et demande instamment la reconnaissance du féminicide comme crime spécifique dans le Code pénal sénégalais.