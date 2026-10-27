Sénégal: Economie organique au pays - La mise en oeuvre du premier programme lancé

Le ministère de la Microfinance t de l'économie sociale et solidaire et le Groupe Nexus ont signé, ce lundi 26 Octobre, à Dakar, un accord- Cadre. Cette entente aura pour objectif la mise en oeuvre du premier programme d'économie organique au Sénégal.

Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Dr Alioune Badara Dione a souhaité que cet accord signé ne soit pas un accord de plus. Selon lui, il revêt un caractère historique car symbolisant la première pierre d'un « premier programme d'économie organique au Sénégal ».Pour le ministre, c'est un programme innovant qui sera entièrement fondé sur les principes, les valeurs et les finalités de l'économie sociale et solidaire.

« L'économie organique que nous voulons bâtir en conformité avec les politiques publiques va engager le Sénégal dans une rupture profonde, celle de la Vision Sénégal 2050 pour bâtir une économie souveraine, endogène, juste et durable. Le ministre d'ajouter que l'économie organique est la traduction la plus fidèle de cette vision.« C'est une économie qui, comme, comme un organisme vivant, fonctionne en système dans lequel, rien ne se perd et tout se transforme. C'est le contraire de l'économie extractive et prédatrice, une économie circulaire, solidaire et ancrée dans nos terroirs. », a souligné le ministre de la Microfinance de l'économie sociale et solidaire.

Il a affirmé que c'est tout le sens de l'accord signé avec Nexus, un groupe international qui a choisi de croire au Sénégal et de s'aligner sur son modèle de développement.A en croire Alioune Dione, ce programme va démarrer par quatre projets structurants. Il ne s'agira plus de d'extraire pour exporter brut, mais de créer le premier village minier modèle au Sénégal.Le ministre a rassuré le partenaire qu'il est désormais chez lui et que l'Etat va leur accorder un cadre sécurisé, transparent et gagnant-gagnant.

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M Sandro Vincenzi de Nexus Group a salué le ministre Alioune Dione et ses collaborateurs pour leur accueil et leur confiance accordés.Il a émis le souhait que les résultats de ces années de travail qui ont permis d'identifier le Sénégal comme l'un des candidats idéaux pour le développement projet pilote relatif à l'économie organique.« Cette signature marquera de manière visible l'histoire moderne du Sénégal en tant que protagoniste d'une nouvelle économie sur tout le continent africain », a dit M. Sandro Vincenzi.