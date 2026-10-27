Sénégal: « Nous sommes prêts »

À quelques jours des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », le Sénégal se dit prêt à accueillir l'événement. Dans un entretien accordé au Groupe Médias du Sud, le ministre des Sports, Djirèye Clotilde Coly, affiche sa confiance. Infrastructures livrées, dispositifs logistiques et sécuritaires en place, population mobilisée, les principaux voyants sont au vert.

« Le Sénégal est prêt pour l'accueil de cet événement mondial », affirme-t-elle. Sans nier les ajustements de dernière minute inhérents à une manifestation de cette ampleur, le ministre des se veut rassurante. « Quand on organise un événement comme celui-là, jusqu'au dernier instant, il y a toujours de petites choses à ajuster, de petits réglages à effectuer. Mais pour l'essentiel, nous sommes prêts. »

Sur ce volet, les autorités assurent avoir franchi un cap décisif. Le stade Iba Mar Diop, la piscine olympique aux normes internationales, le stade Abdoulaye Wade, le village olympique et le centre équestre de Diamniadio figurent parmi les infrastructures destinées à accueillir les compétitions et les délégations. Selon le ministre, les différents sites ont été finalisés, livrés et testés. « Sur le volet infrastructurel, nous sommes totalement au point », insiste-t-elle.

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Au-delà des infrastructures, c'est toute l'organisation qui a été pensée pour assurer le bon déroulement des Jeux. Plan de transport, plan de circulation et gestion des flux font partie du dispositif mis en place. Le ministère poursuit également sa communication auprès des populations afin de les préparer aux éventuelles contraintes liées à l'événement. « Nous allons continuer à donner ces informations aux populations », assure Djirèye Clotilde Coly.

La sécurité constitue un autre volet essentiel du dispositif. Les autorités indiquent avoir pris en compte les standards d'un événement olympique afin de garantir le bon déroulement des épreuves et la sérénité des visiteurs.

Mais ce qui frappe le plus le ministre, c'est l'appropriation populaire des Jeux. La tournée de la flamme olympique, partie de Dakar le 12 septembre pour sillonner le pays, en constitue, selon elle, l'un des meilleurs indicateurs. « Il y a une appropriation et je la vois à travers la tournée de la flamme olympique. Une mobilisation extraordinaire », souligne-t-elle.

Cette dynamique se ressent dans plusieurs secteurs. Les hôtels se préparent à accueillir les délégations et les visiteurs, les établissements scolaires sont mobilisés et les quartiers vivent progressivement au rythme des Joj.

À cela s'ajoutent les 6 000 volontaires engagés dans l'organisation. Formés aux métiers de l'événementiel, de l'accueil et de la médiation, ces jeunes sont appelés à contribuer au succès des Jeux tout en développant leurs compétences grâce à une expérience internationale unique.

Pour le ministre des Sports, l'essentiel dépasse la seule livraison des infrastructures. «Dakar 2026» repose aussi sur une mobilisation collective, l'implication de la jeunesse et la participation des acteurs économiques.

À quelques jours de l'ouverture, le message des autorités est clair. Le Sénégal entend démontrer qu'un pays africain peut organiser un événement olympique avec rigueur et hospitalité, et faire de ces premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent une fête partagée par toute la nation.