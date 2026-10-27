Sénégal: Free Roaming - L'Artp du pays et l'Arcep du Burkina Faso signent un accord d'itinérance communautaire

27 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) du Sénégal et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Burkina Faso ont procédé, le 23 octobre 2026, à la signature, d'un protocole d'accord bilatéral sur l'itinérance communautaire (free roaming), à Ouagadougou, en marge de la réunion du Comité des régulateurs nationaux du numérique de la zone Uemoa.

Selon un communiqué de presse, cet accord vise à faciliter les communications des abonnés sénégalais et burkinabè en déplacement dans les deux pays, en favorisant l'accès aux services de voix, de Sms et de données mobiles dans les conditions prévues par le protocole.

Pour rappel, explique-t-on, l'itinérance communautaire consacre principalement la réception gratuite des appels et l'émission au tarif local du pays visité.

À cette occasion, le Directeur général de l'Artp, Cheikh Tidiane Sarr, a souligné que cette initiative constitue une avancée concrète en faveur de l'intégration numérique régionale et de l'amélioration de l'expérience des utilisateurs. Il a également appelé les opérateurs à oeuvrer diligemment à la mise en oeuvre effective de l'accord.

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Au-delà de l'itinérance, il a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les régulateurs, notamment sur l'interopérabilité des services financiers numériques, la Co régulation avec les autorités monétaires et financières compétentes, ainsi que les nouveaux défis liés aux plateformes numériques et aux technologies émergentes.

À travers cette initiative, l'Artp réaffirme son engagement en faveur d'un espace numérique régional plus intégré, accessible et performant, au service des populations et du développement économique.

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