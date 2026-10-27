Tunisie: Le président Saïed au Conseil des ministres - "Le peuple recouvrera tous ses droits"

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, lundi, au palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’État a évoqué plusieurs dossiers liés à la situation sociale et économique, dont notamment, la marche des services publics et la flambée des prix.

Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité de répondre aux revendications du peuple et d'oeuvrer à surmonter les difficultés, quelle qu'en soit l'origine, affirmant que "seule la volonté ferme et sincère finira par l'emporter."

"Quant à l'écume inconsistante, elle s'en va. Ce qui est utile aux hommes demeure sur terre", a-t-il martelé en citant un verset du saint coran.

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Tout en promettant de mener une guerre sans répit ni trêve contre la corruption, le chef de l’État a souligné que le peuple tunisien est résolu à recouvrer l'intégralité de ses droits.

Il a, à ce propos, affirmé que la responsabilité nationale exige de chacun un esprit de combattant, rien de moins qu'un engagement total sur ce front, soulignant que les Tunisiens n'attendront pas en vain et que la bataille, aussi rude soit-elle, tournera en leur faveur.

S'adressant à ceux qui n'ont de cesse de fulminer des accusations contre le peuple tunisien, le président Saïed a répondu frontalement: "ce peuple s'est juré libre."

Ses seules "fautes" ? Réclamer la liberté, l'émancipation. "Que ces accusations soient les bienvenues", "et "malheur à ceux qui mentent et accusent à tort", a-t-il lancé, ajoutant que toute tentative visant à freiner cette marche se brisera contre la volonté populaire.

"L'histoire avance. Jamais elle ne recule.", a-t-il encore martelé.

Tout en réitérant que des décisions sont à venir, le chef de l’État a précisé qu'il ne s'agira "ni de déclarations ni de communiqués", seul comptera l'après-victoire, le véritable message.

Répliquant à ceux qui misent sur l'échec de ce processus ou qui continuent de tendre des pièges de leur propre initiative ou en réponse à des "diktats nostalgiques" de l'hégémonie et du colonialisme", le président Saïed a assuré que le peuple tunisien verra sa volonté se concrétiser.

"L'heure de la victoire sonnera", a-t-il conclu "malgré ceux qui ont tramé des complots et continuent de le faire."