Afrique de l'Ouest: Consommer local - Le pays mise sur la souveraineté économique

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a procédé, le lundi 26 octobre 2026, au lancement de la 6e édition du Mois du Consommer local. Organisée dans les huit pays de l'UEMOA, cette initiative vise à promouvoir les produits locaux et à renforcer la souveraineté économique.

« Notre achat, notre souveraineté ». C'est autour de ce message que se déroule la 6e édition du Mois du Consommer local, lancée lundi 26 octobre 2026 par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop. Placée sous le thème « Consommer local, facteur d'intégration et de souveraineté économique de l'UEMOA face aux mutations du commerce mondial », cette édition entend encourager les populations à privilégier les produits issus de la production nationale.

Devant les acteurs du secteur privé, le ministre a rappelé la nécessité de produire ce que le pays consomme et de consommer ce qu'il produit. Il a également salué les efforts des structures publiques et des entreprises engagées dans la valorisation des produits locaux et la promotion du label « Made in Senegal ».

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Pour soutenir cette dynamique, le gouvernement entend accélérer l'industrialisation du pays, notamment à travers le Programme national de développement des agropoles et le déploiement de zones économiques spéciales dans les huit pôles territoriaux.

Le renforcement du partenariat public-privé figure également parmi les leviers mobilisés pour accompagner les entreprises sénégalaises, améliorer leur compétitivité et faciliter leur accès aux marchés national, sous-régional et continental, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La cérémonie de lancement a également été marquée par la distinction de plusieurs entreprises pour leurs investissements dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, le textile et la maroquinerie. Le ministre a ensuite visité les stands des exposants, mettant en lumière la diversité des produits locaux et les innovations développées par les entreprises sénégalaises.

Pendant une semaine, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) accueillera des panels, des témoignages de réussite et des expositions de produits locaux. Plus de 5 000 visiteurs sont attendus pour découvrir le savoir-faire national et encourager une consommation favorable à la production locale.