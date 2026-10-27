Cote d'Ivoire: Intelligence artificielle, robotique, informatique - La 16e promotion du programme Amp annonce un appui aux start-up

Après neuf mois de formation entre Abidjan et Barcelone, les 26 nouveaux diplômés du programme Advanced management program (Amp - Mde business school) ont clôturé un parcours riche en apprentissage par un dîner de gala, le 17 octobre, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Baptisée Amp Cristal XVI, la 16e promotion de l'Amp-Mde business school a célébré sa collation des grades autour d'un convivial dîner de gala, le 17 octobre 2026, au Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, après avoir reçu les parchemins plus tôt dans la matinée.

Mais pour les 26 nouveaux diplômés - tous des chefs d'entreprise - la célébration ne pouvait s'arrêter à la réussite personnelle. Ils ont entrepris de poser une action sociale d'envergure en faveur des jeunes et des femmes dans les métiers du numérique.

« Nous souhaitons contribuer à la formation de la prochaine génération de talents dans le secteur du numérique. Pour ce faire, nous comptons mobiliser entre cinq et dix millions de Fcfa pour soutenir un projet destiné aux jeunes et aux femmes dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'informatique », a annoncé Karidjata Diallo, directrice d'Edit Group, membre du comité d'organisation de la soirée de gala.

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De manière pratique, le projet prévoit un bootcamp et un hackathon dont l'objectif est de permettre à des jeunes porteurs de projets innovants de développer leurs projets et les présenter devant un jury. « Ils seront formés, auront un certain nombre de fondamentaux, notamment dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les meilleurs bénéficieront d'un accompagnement continu. Les projets bancables et qui auront un fort relent de création de valeur seront financés », a promis Ali Badini, directeur général de Crédit Access, membre de la promotion.

Après neuf mois de formation, les diplômés ont marqué la fin d'un parcours consacré au renforcement de leurs compétences en management et en leadership. Entre les cours dispensés à Abidjan et une session organisée à Barcelone, en Espagne, ils ont approfondi leurs connaissances en finance, en technique de prise de décision et dans les nouvelles technologies notamment l'intelligence artificielle.

Au-delà des connaissances acquises, a souligné Vanessa Konan, directrice générale adjointe de l'école internationale Jules Verne et présidente de la promotion, cette aventure a favorisé la création de « solides liens de fraternité » entre les participants.

« C'est une promotion qui est pleine de vie, de chaleur et qui est studieuse. Nous avons partagé des moments de grande qualité comme celui que nous vivons en ce moment. Cette formation rappelle qu'un dirigeant doit rester ouvert à l'apprentissage », s'est-elle félicitée.