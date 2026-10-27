Cote d'Ivoire: Eglise/Mission pentecôtiste le Saint-esprit de Côte d'Ivoire - Les fidèles rendent hommage à feu le Révérend-pasteur Anoh Anvoh Marcel

L'héritage du Révérend-pasteur Anoh Anvoh Marcel continue de guider les membres de son église.

Six ans après la disparition du Révérend-pasteur Anoh Anvoh Marcel, la jeunesse de la Mission Pentecôtiste Le Saint-Esprit de Côte d'Ivoire (Mpse-ci) s'est remobilisée le samedi 24 octobre à Abobo. Entre recueillement, colloque et activités sportives, fidèles et observateurs extérieurs ont salué la mémoire d'un instituteur devenu guide spirituel.

Placée sous le thème « Est-ce l'Éternel ? », tiré du livre de Deutéronome, chapitre 32, versets 6 à 7, cette « Journée d'hommages, de communion fraternelle et d'instructions » s'est articulée autour d'une exposition photographique, d'une projection vidéo retraçant le parcours du fondateur, d'un colloque et de séances de prière, avant de se conclure par un tournoi de football entre les structures de la Mpse-ci.

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Au fil des interventions, qui ont enregistré la participation de Yao Kouatoua Gustave, son compagnon d'oeuvre ; Hortense Gondo, la présidente du mouvement des femmes ; Djamou Kouamé, ex-président des jeunes, et Antoine Koré, l'un de ses fidèles, les intervenants ont décrit le Révérend comme un serviteur de Dieu qui a fait de l'application pratique de la Bible son mode de vie. Un homme humble, persévérant et bienveillant envers tous, sans distinction.

Pour Patrick Atsé Djones, président du département des jeunes, cette initiative visait avant tout à puiser aux sources du ministère. « Nous voulions savoir comment cet homme, instituteur de profession, est devenu celui qui est à la base de ce grand temple. Nous avons réuni les sachants pour recueillir leurs témoignages afin d'être mieux outillés pour avancer dans l'oeuvre de Dieu », a-t-il déclaré.

Selon le président de la jeunesse, il ressort de ce rassemblement deux leçons majeures : la prise de conscience que « Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons baissé les bras », puis la redécouverte des principes spirituels du fondateur, que la nouvelle génération s'engage désormais à mettre en pratique.

Pour rappel, né le 10 avril 1956 à Ebikro, village situé dans la région du Sud-Comoé, Anoh Anvoh Marcel a grandi dans une famille animiste de douze enfants. Pêcheur puis agriculteur, il reprend ses études jusqu'à devenir instituteur puis inspecteur pédagogique. Converti au christianisme, il fonde la Mpse-ci en 1986 à Abobo et la dirige pendant 34 ans.

Rappelé à Dieu le 24 octobre 2020, il laisse le souvenir d'un bâtisseur dévoué ayant accompli sa mission aux côtés de son épouse, Ehui Konima Madeleine, avec qui il a partagé 42 ans de vie commune.