Cote d'Ivoire: San Pedro - Tiémélé Brou Noël François désormais à la tête des cuisiniers et pâtissiers du Bas-Sassandra

Le district du Bas-Sassandra dispose désormais d'un nouveau représentant pour fédérer les acteurs des métiers de bouche et contribuer au rayonnement de la gastronomie ivoirienne. Le chef Tiémélé Brou Noël François, directeur régional du Groupe Essor, cabinet de formation professionnelle continue, a été officiellement investi le 20 octobre 2026, délégué régional de l'Alliance des cuisiniers et pâtissiers de Côte d'Ivoire (Acp-CI), lors d'une cérémonie organisée à l'espace Brédé Nicolas, au quartier Lac de San Pedro.

Cette rencontre, marquant la première édition de la Journée internationale des chefs dans la cité balnéaire, s'est déroulée en présence du corps préfectoral, du directeur régional du Tourisme et des Loisirs, ainsi que du président national de l'ACP-CI, autour du thème : « Chef d'aujourd'hui, bâtisseur de demain ».

Pour le nouveau délégué régional, cette nomination dépasse le cadre d'une distinction honorifique et constitue avant tout un engagement au service de ses pairs et de toute une profession.

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Il entend ainsi rassembler les cuisiniers et pâtissiers du Bas-Sassandra autour d'une dynamique collective fondée sur la solidarité, le partage d'expériences et le développement des compétences, tout en ambitionnant de contribuer à la valorisation des produits locaux et à la promotion de la gastronomie ivoirienne, ainsi qu'à la préparation de la relève professionnelle.

Il a exhorté les jeunes professionnels à faire preuve de rigueur, d'humilité et de persévérance dans l'exercice du métier. Son mandat, conçoit-il, se veut une occasion de consolider les liens entre les acteurs du secteur et de favoriser la transmission des savoir-faire aux générations futures.

La gastronomie ivoirienne, un levier d'attractivité touristique

Au-delà de l'investiture, cette célébration a permis de mettre en lumière la contribution des professionnels de la cuisine et de la pâtisserie au développement du tourisme et de l'économie locale.

En effet, lors de son intervention, la directrice régionale du Tourisme et des Loisirs, Koffi Née N'Goran Suzanne, a rendu hommage à ces professionnels des métiers de bouche, tout en soulignant la place essentielle de la gastronomie dans la valorisation du patrimoine culturel ivoirien.

Elle a rappelé que la diversité culinaire du pays, des mets traditionnels aux spécialités propres aux différentes régions, constitue un atout majeur pour l'attractivité touristique de la Côte d'Ivoire. Pour renforcer cette contribution, la directrice régionale a insisté sur la nécessité de professionnaliser davantage le secteur, notamment par la formation des jeunes, la recherche de l'excellence, le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi que l'innovation.

La responsable locale de l'administration touristique a également encouragé les acteurs à poursuivre leur perfectionnement afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs et du secteur touristique.

Un parcours déjà marqué par des performances culinaires

Le choix porté sur le chef Tiémélé Brou Noël François s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la promotion des talents culinaires du Bas-Sassandra. Sous la houlette de la Direction régionale du Tourisme et des Loisirs, il accompagne depuis 2024, en qualité de coach culinaire, les candidats du district au Festival national de la cuisine ivoirienne (FNCI).

Cet encadrement a notamment contribué à l'obtention de la deuxième place au concours de cuisine traditionnelle en 2024, puis de la troisième place dans la même catégorie en 2025. En 2026, le Bas-Sassandra s'est également illustré en décrochant la deuxième place au concours de cuisine professionnelle et la troisième place à la compétition de cuisine amateur.

Des résultats qui témoignent du potentiel culinaire de la région et de l'importance de l'encadrement technique dans la valorisation des talents locaux.