Cote d'Ivoire: Migration, mémoire et jazz - Des thématiques contemporaines au coeur des "Gada"

De l'Institut français de Côte d'Ivoire au Plateau à la Cocoteraie de Mondoukou, la 5e édition des Grands ateliers des arts (Gada) a tenu toutes ses promesses.

La 5e édition des Grands ateliers des arts (Gada) a refermé ses portes le 25 octobre 2026 à la Cocoteraie des arts à Mondoukou, dans le département de Grand-Bassam, après trois jours de célébration.

Placée sous le thème : « De la tradition », cette foire culturelle a offert une mosaïque d'activités articulées autour de quatre piliers : la formation, la création, la transmission et les rencontres.

Avant de se déporter sur le site de Mondoukou, l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci) à Abidjan-Plateau a accueilli, le 23 octobre, la soirée inaugurale de ce rendez-vous culturel, marquée par deux spectacles.

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Le premier, « Les Larmes de l'océan », est une pièce de danse contemporaine de 25 minutes du créateur ivoirien Daudet Grazaï. L'oeuvre aborde le drame de la migration clandestine et des traversées périlleuses de la Méditerranée.

Dans une captivante chorégraphie solo, l'artiste formé au Village Ki-Yi M'Bock en Côte d'Ivoire et à l'École des Sables au Sénégal, a mis en lumière la détresse des familles, des femmes, des hommes et de la jeunesse poussés par l'instinct de survie et l'espoir, face au silence et à l'anonymat des routes de l'exil.

La deuxième création à l'affiche, « Full Moon », est une création chorégraphique de Josef Nadj qui réunit sept danseurs issus de différents pays d'Afrique. Le concept chorégraphique explore les origines du mouvement, les mémoires individuelles, les traditions, les racines africaines et les sonorités du free jazz et du jazz noir américain.

Avant de retrouver l'auditorium de l'Institut pour ces deux représentations, le public a eu rendez-vous dans le hall avec l'artiste Bvko Spirit. Un moment de communion au cours duquel l'auditoire s'est laissé emporter par le mélodieux timbre vocal de l'artiste et son jeu de guitare hypnotisant.

C'est un nouveau pari réussi pour la Compagnie Mehansio, promotrice des Gada, qui, outre la diversité des activités proposées lors de ces trois journées, a mobilisé de nombreux créateurs d'ici et d'ailleurs, tels que Avoy Klean, Roma Chiyaya, Chris La Bling, Fayla, Titi La Magik, Rissa W2C, Papanouch et Zalaka.