Cote d'Ivoire: Dédicace - Un nouveau guide pratique pour briser les chaînes et vivre la « liberté en Christ »

La pasteure Affi Diop a officiellement présenté son nouveau manuel consacré à la délivrance et à la restauration spirituelle, le 26 octobre à Abidjan-Cocody. Ponctué de témoignages et soutenu par des figures religieuses, cet ouvrage se veut un outil d'affranchissement personnel et collectif.

« Il était temps qu'on arrête de se voiler la face, qu'on regarde droit dans le miroir et qu'on se pose les bonnes questions », a déclaré la pasteure Affi Diop pour expliquer la genèse de son nouvel ouvrage spirituel, présenté lors d'une cérémonie de dédicace.

Conçu comme un guide pour les croyants en quête de renouveau, l'ouvrage aborde sans détour les questions liées aux fondements, aux autels et aux alliances invisibles qui, selon l'auteure, influencent et entravent souvent le parcours de nombreux fidèles.

Pour elle, l'oeuvre accomplie par le Christ sur la croix de Golgotha offre à chaque croyant une vie de liberté et de victoire. Pourtant, selon son constat, un décalage persiste entre cette promesse biblique et la réalité vécue par de nombreux fidèles.

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« Prendre ce manuel, le pratiquer, ne te délivre pas seulement. Il te qualifie également pour aider ta famille, ton environnement, ta nation et même ta communauté », a souligné l'auteure, tout en rendant grâce au Seigneur pour son propre parcours de libération.

Selon elle, le livre ne se présente donc pas comme une simple lecture édifiante, mais comme un guide pratique proposant des outils concrets pour vivre les « signes manifestes de la délivrance » et devenir un instrument de restauration pour autrui.

Dans un paysage religieux contemporain parfois marqué par des controverses et des débats autour du ministère de la délivrance, la sortie de cet ouvrage met en avant un besoin urgent de structuration et de clarté doctrinale.

Présent à la cérémonie, l'apôtre N'Diaye Moussa Daniel, pasteur de la Mission apostolique Fleuve d'Eau-Vive (Mafev) - Foursquare Côte d'Ivoire, a salué la pertinence de l'initiative. « Aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur les délivrances et autres, mais nous qui exerçons dans ce domaine savons que ce manuel est vraiment indiqué. Il permettra aux ministres du culte d'aider efficacement, mais aussi de donner aux fidèles les clés de leur propre auto-délivrance », a-t-il déclaré.

Entre dynamisme évangélique et appel à la responsabilité individuelle, cette dédicace marque le début d'une nouvelle saison pour les lecteurs.